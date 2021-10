Terza Categoria, inizia il campionato

Terminata le gare di qualificazione della coppa provinciale, sabato 23 ottobre prende il via il campionato di Terza Categoria. Ai nastri di partenza tredici club dei quali dieci del comprensorio di Massa Carrara. Nella prima giornata subito scontri tra formazioni ben attrezzate con l’obiettivo di centrare la promozione al campionato superiore. E’ il caso della nuova Gragnolese che ospita al Castel dell’Aquila lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi che da diversi anni disputa tornei da protagonista. La polisportiva Attuoni del duo Tinfena-Vinazzani, guadagnato il turno successivo di coppa, ospita sul rettangolo della Covetta i gialloneri di Villafranca. Il team lunigianese del confermato tecnico Fabio Bellotti si presenta alla nuova stagione con l’obiettivo di ritornare nelle categorie di competenza, scenario che le “vespe” hanno sempre onorato. Altro test da tenere in evidenza è tra Vallizeri di mister Roberto Neri e il nuovo Turano Montignoso di Enrico Mori: i valligiani sono intenzionati a dare continuità dopo le buone prestazioni in coppa, mentre gli ospiti hanno l’intenzione di garantire un campionato da protagonisti. Una delle veterane del torneo, il San Vitale Candia di mister Paolo Bertelloni, scende in Versilia per il debutto contro la new entry Marina di Pietrasanta, sfida inedita per entrambe le compagini. Chiude il programma di sabato pomeriggio il turno interno del Fosdinovo che riceve al comunale la visita della Tirrenia 1973. Infine i massesi del Master inizieranno il loro percorso interno della stagione (si prospetta per tutto l’arco del torneo) il lunedi sera nel consueto posticipo.

Programma gare, arbitro di sabato 23 ottobre 2021

Gragnolese-Spartak Apuane (Gragnola, Daniele Cavallini di Carrara)

Fosdinovo-Tirrenia (Comunale, 15,30,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Marina di Pietrasanta- San Vitale Candia ( “Pedonese”Alberto G. Meoni di Viareggio)

Attuoni-Villafranchese (“P. Deste”,18,°°,Manuel foci di Carrara)

Vallizeri-Turano Montignoso (Tolaro, 15,30,Giorgio Malacarni di Carrara)

Lunedi 25 /10/2021, posticipo

Master Marina di Massa- Sp.Forte dei Marmi (“Remola”, 20,30)

Riposa : Carrarese giovani