Juniores Regionali, giornata caratterizzata da tre importanti sfide

Il quarto turno del campionato è improntato sulla caccia alla capolista Massese. La giornata presenta delicate trasferte come quella più a rischio per i neroazzurri dell’Atletico Carrara di mister Emiliano Bertelloni, il test in casa della leader del girone è sulla carta proibitivo per i marmiferi, reduci dalla sospensione di una parte della gara di sette giorni fa contro il Castelnuovo Garfagnana, causa infortunio all’arbitro. Per i bianconeri di mister Roberto Franchini è importantissimo proseguire il percorso positivo iniziato alla grande.

Delle concorrenti che inseguono c’è la trasferta sulle colline lucchesi della San Marco Avenza che sabato scorso ha visto sfumare la terza vittoria consecutiva contro i pisani del San Giuliano. La gara di Barghecchia contro l’ex capolista Corsanico si prospetta delicata in quanto gli “orange” vorranno riscattare il mezzo passo falso con il rocambolesco pareggio in casa del Don Bosco Fossone.

Altra sfida da prendere con le dovute molle è l’esterna dei carrarini del Don Bosco di mister Cia a Pontremoli. Gara con alcuni ex come il portiere Alessio Pagani (foto in alto) con i fossonesi fino a pochi giorni dall’inizio del campionato e ora titolare degli azzurri di mister Tommaso Lazzerini. Oltre a lui, il fantasista Alex Prenci (foto a sinistra) protagonista qualche stagione fa con la Pontremolese di mister Riccardo Capiferri che, dopo una breve parentesi al Magra Azzurri, si ritrova davanti i suoi vecchi compagni. La Pontremolese dopo la buona e convincente prova di Camaiore è intenzionata a recitare un ruolo da protagonista nel difficile girone. La sfida contro il Don Bosco non è delle più semplici ma Vicari & soci giocheranno per fare bottino pieno.

Programma gare, arbitro di sabato 23/10/2021 (ore 16,°°)

Corsanico-San Marco Avenza (Bargecchia, Gregorio Antonino di Viareggio)

Massese-Atletico Carrara (Oliveti, Filippo Felici di Carrara)

Pontremolese-Don Bosco Fossone (Lunezia, Matteo Particelli di Carrara)

Le altre partite:

Castelnuovo G.-Atl.Lucca (Castelnuovo, Federico Guidotti di Lucca)

San Filippo-Camaiore (San Filippo, Jonathan Grementieri di Lucca)

San Giuliano-Migliarino (S.Giuliano,Francesco Plantamura di Pisa)