Calcetto Road, conclusi i tornei di “Apertura”

MASSA- Si sono conclusi giovedi 14 ottobre i torneo di “Apertura”, di Calcio a 5 e di Calcio a 7 del centro sportivo Calcetto Road. Sedici squadre, otto per il calcio a 5 ed otto per il calcio a 7, si sono date battaglia in gare all’insegna del bel gioco e del fair play. Ad alzare il trofeo più prestigioso per il calcio a 5 Aston Birra, vincente per 7-4 su The Lions. Per il Calcio a 7 vince Benny Team che in finalissima ha battuto Bocagetti 2020 per 4-2.

Premi anche ai capocannonieri e portieri meno battuti dei due tornei. Cannonieri: Calcio a 5, Donati Mattia (Abitare Oggi) con 19 reti; Calcio a 7, Riccardo Bonuccelli (Bocagetti) con 13 reti. Portieri meno battuti: Calcio a 5: Serra Marco (Abitare Oggi) con 21 reti; Calcio a 7, Sforzi Alessandro (Benny Team), 21 reti. Il torneo, giunto alla seconda edizione, è il prologo ai Campionati Invernali il cui taglio del nastro è fissato per lunedi 25 ottobre.

Di seguito le foto dei elenco dei premiati: