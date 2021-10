Aumentano le giovanili della San Marco in campo nel weekend

Al via un nuovo fine settimana di gare per il settore giovanile della San Marco Avenza . Oltre alle formazioni regionali Juniores e Giovanissimi in campo già da alcune settimane è la volta anche delle prime selezioni provinciali rossoblu a cominiciare dagli Allievi che quest’anno presentano ben due formazioni, di cui una fuori classifica nella competizione Under 17 di Massa Carrara . Guardiamo nell’ordine i vari incontri delle selezioni giovanili avenzine. Trasferta assai importante per quanto riguarda la formazione Juniores regionale rossoblu che domani si recherà a far visita al Corsanico. Le due squadre si trovano attualmente al secondo posto della classifica generale e faranno di tutto per conquistare bottino pieno nel match che si gioca domani pomeriggio alle ore 16 sul rettangolo di gioco versiliese. I rossoblu di mister Luca Laghi sono partiti molto bene e fino a questo momento hanno raccolto sette punti, frutto di due vittorie ed un pareggio nell’ultima gara interna contro il San Giuliano. Esordio stagionale per gli Allievi provinciali A annata 2005. I ragazzi allenati quest’anno da Jimmy Fialdini saranno impegnati in trasferta sul terreno di gioco del Montignoso nella gara in programma domenica mattina alle ore 19 alla Renella. Gara casalinga invece per la squadra B che domani pomeriggio (ore 15) ospiterà il Pietrasanta. Altro match al Paolo Deste della Covetta per gli Under 15 regionali,. I Giovanissimi annata 2007 (foto) di Roberto Bennati affronteranno sul terreno amico i pari età del Lido di Camaiore domenica mattina alle 10.30. Attualmente i rossoblu, dopo tre gare hanno raccolto quattro punti mentre i versiliesi seguono in classifica a quota due.