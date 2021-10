Seconda Categoria, Coppa Toscana: passano il turno Ricortola e Filattierse

FILATTIERA- Un pareggio e una vittoria sono stati i risultati della terza ed ultima giornata dei due raggruppamenti di Coppa Toscana riservata alle squadre di Seconda Categoria. Entrambe le sfide mettevano in palio la qualificazione al secondo turno della manifestazione regionale. Nel neutro di Villafranca i gialloverdi di mister Augusto Secchiari con il classico risultato all’inglese superano i “cugini” dell’Atletico Podenzana, già battuti di misura nel derby di campionato. Dopo un primo tempo terminato senza reti, nella parte finale della ripresa prima Jorfida portava in vantaggio i compagni, poi allo scadere chiudeva il conto il penalty realizzato da Tommy Balloni per fallo su Ginesi.

“Bravissimi tutti – sono le parole del mister di Gragnana al termine del match- i ragazzi hanno interpretato la partita con intelligenza, nel primo tempo accorti senza concedere niente. Nel secondo tempo siamo saliti in cattedra, gran gol di Jorfida e per chiudere il rigore di Balloni. Ho avuto la risposta che mi attendevo, nonostante qualche nostra defezione nell’organico. Benissimo Sebastiano Ginesi, la sua entrata è stata determinante”.

Filattierse: Magnani, Moscatelli, Bellacci, Manfredi, Francini, Baldelli, Jacopo (35’ st. Herta), Buluggiu, Balloni, Jorfida (35’st. Ginesi Sebastiano), Sartini (a disp, Gjoka) All. Secchiari

Atl.Podenzana: Saluzzo, Bertipagani, Gerali, Fedoryshyn, Pantera, Ariani, Lombardi, Tamagna, Viaggi, Guadagnucci, Carnaccioli (Rossi,Bonini,Guza, Gnoffo, Pieri) All. Angeli

Arbitro: Bianchi di Carrara§

Marcatori : 28’ st. Jorfida, 40’st. Balloni(rig.) Note : 38’st. Espulso Bertipagani(AP.)

RICORTOLA- Dall’altro atteso match, quello tra Ricortola e Atletico Carrara, è uscito un pareggio a reti inviolate in una gara piacevole dove le due compagini hanno giocato un buon calcio. La posta in palio era la qualificazione al secondo turno, in quanto le contendenti erano a pari punti ma con una differenza reti diversa, a vantaggio dei massesi di mister Alessandro Fini. Parte bene il Ricortola che cerca nella prima mezzora di arrivare al vantaggio. Gli ospiti ben organizzati hanno risposto colpo su colpo, cercando il gol del colpaccio soprattutto nella seconda parte della sfida. Nel primo tempo le offensive dei locali portano i pericoli verso la porta di Menconi con con traversone di Pezzeti in mezzo dove Bianchi non arriva per la deviazione. Ancora un tiro di Bianchi sotto misura deviato in angolo, si vede l’Atletico con Martinucci il diagonale in corsa trova Murgese pronto alla respinta. Sul finire della prima frazione da segnalare una incursione di Bianchi, l’estremo ospite gli chiude lo specchio della porta. Dall’altra parte è ancora Martinucci a rendersi pericoloso, la conclusione dal limite sorvola di poco la traversa. Nel secondo tempo, nonostante i numerosi cambi, il ritmo e l’intensita del match non sono cambiati, le due squadre hanno cercato di superarsi. Da segnalare un tiro di capitan Barbieri da distanza ravvicinata, in uscita Murgese salva la porta di piede. Il forcing finale dei neroazzurri non porta i frutti sperati, il Ricortola fa muro e resiste fino al triplice fischio del direttore di gara.

“Sapevano le difficoltà della gara – commenta il tecnico nero verde Alessandro Fini – loro sono una buona squadra, l’unico loro risultato era la vittoria per passare il turno. Mi è piaciuto l’approccio alla sfida dei ragazzi che pur soffrendo nell’ultima parte del match, come era prevedibile hanno raggiunto ugualmente l’obiettivo di qualificarci al secondo turno. Come loro, abbiamo cercato di giocare a calcio, a tratti ci siamo riusciti e questo è di buon auspicio per il proseguo della stagione, complimenti al collega e amico mister Michele Dati”.

Ricortola: Murgese, Cola Antonini (30’st. Spallanzani),Vanni, Angeloni, Meloni (19’st, Gallone, Veralli, Pezzetti (19’st. Sacchetti), Michelucci (37’st. Casali), Bianchi (26’st. Giusti), Conti (32’ st. Maggiani), Stocchi (a disp, Nardini, Tonazzini) All. Fini

Atl.Carrara: Menconi, Biselli Andrea, Magazzù, Pezzanera (43’ Venturini), Martignoni, Barbieri Simone, Barbieri Emanuele (19’st. Orlandi), Barsotti, Martinucci (12’st. Bianchini), Antoniotti, Latif (35’ st. Greco), All. Dati

Arbitro: Del seppia di Pisa

Note : Ammoniti Biselli Andrea, Martignoni, Martinucci(Atl.C.) Angeloni, Sacchetti( R), Recupero 1t.1’ – 2t’ 5’.