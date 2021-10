Massese, si separano le strade con Lorenzini

MASSA – Dopo l’annuncio di Yuri Papi, la Massese ha anche dato un’altra notizia ufficiale in ottica mercato, questa volta in uscita: Andrea Lorenzini non sarà più un calciatore bianconero.

Una separazione consensuale quella tra l’attaccante classe 1997, prodotto del vivaio apuano, e la società di mister Gassani. Proprio la società, tramite i canali social ufficiali, ha tenuto a ringraziare il lavoro svolto dal ragazzo nei mesi passati sotto l’ombra delle Apuane, definendolo un “ragazzo stupendo” e “calciatore esemplare”.