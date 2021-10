Diretta/ Massese-Pontremolese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Massese: Barsottini; Bennati; Battistoni; Lucaccini R.; Zambarda (C); Soumahoro; Tripoli; Fall; Manfredi; Papi; Franzese. A disposizione: Biagioni; Baldini; Lucaccini F.; Lezza; Bonini L.; Cartano; Casilini; Bonini M.; Carlini. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Pontremolese: Gussoni; Manenti; Mutti; Cargioli; Lecchini; Barontini; Tavaroni; Gabrielli; Micheli; D’Angelo; Bertolla. A disposizione: Pagani; Menichelli; Filippi; Giromini; Gandolfi; Barabino. Allenatore: sig. Gianluca Grassi.

MASSA – Alle 15.00, Massese e Pontremolese daranno vita all’ultimo scontro del triangolare valevole per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Gli azzurri arriveranno al “Giampiero Vitali” già certi dell’eliminazione, dopo la sconfitta contro la San Marco Avenza. Le tante assenze hanno rimaneggiato gli ospiti che si trovano quindi di fronte ad una vera e propria montagna da scalare. Una montagna targata Massese. Ai bianconeri di mister Gassani servirà un’impresa per passare il turno, anzi: una magia. Ma dopo l’annuncio del grande ritorno di Yuri Papi, l’ambiente è tornato a sorridere. In ogni caso, ai massesi servirà vincere con almeno tre gol di scarto per superare i cugini d’oltrefoce e passare il turno, riscattando le due sconfitte consecutive arrivate nelle ultime due giornate di campionato. Tra poco le formazioni ufficiali.