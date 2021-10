Coppa Italia Eccellenza, Pontremolese ospite a Massa con tante assenze

PONTREMOLI – Sarà una Pontremolese con tante assenze quella che scenderà in campo questo pomeriggio, alle 15, allo Stadio degli Oliveti di Massa. Dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la San Marco gli azzurri sono matematicamente fuori dalla Coppa Italia Eccellenza. Ancora in corsa invece gli uomini di Gassani, che dovranno vincere con più di due gol di scarto per superare la San Marco nel triangolare. Massese che da ieri può contare anche sul grande ritorno di bomber Yuri Papi, che dopo la parentesi con la Fezzanese ha scelto di vestire nuovamente la maglia di casa.

Tante assenze, dicevamo. A partire dai lungodegenti Cattani e Scaldarella, out da inizio campionato, ai quali, nel corso delle ultime settimane, si sono aggiunti Spagnoli, Musetti, Santini, Sbarra, Rossi e Saia. Indisponibili anche Occhipinti e Filippi Giacomo.

Una Pontremolese decimata, dunque, che si presenterà presumibilmente con tanti giovani in campo, in attesa di recuperare alcune delle sue pedine per la gara di domenica contro il Tau Altopascio.

(fonte: pontremolese1919.it)