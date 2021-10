Prima Categoria, giornata amara per Don Bosco Fossone e Romagnano

Il terzo turno di campionato ha visto le sconfitte per le due del nostro comprensorio. I carrarini del Don Bosco Fossone cedono di misura sull’ostico campo del Molazzama mentre il Romagnano calcio deve arrendersi dopo una buona prestazione ai pisani del San Giuliano. Osservava il turno di riposo i lunigianesi del Serricciolo.

Tanta delusione nel club di mister Paolo Alberti. Nella gara in casa del San Giuliano dove Costa e compagni hanno dominato a lunghi tratti, costruendo molte occasioni da gol, nel finale è arrivata la beffa, consegnando i tre punti ai pisani. “ Eravamo già ampiamente delusi – si sfoga il direttore Sportivo Panizzi – se la gara sarebbe terminata in parità, visto il nostro costante e positivo approccio al match. I ragazzi hanno costruito e creato numerosi occasioni da gol. Purtroppo un episodio nel finale, penso l’unico, ci è costato la sconfitta. Cercheremo di archiviare in fretta questa battuta d’arresto, la prima della stagione, da martedi inizieremo a pensare al test che ci attende domenica prossima, al “Raffi” arriva la temibile capolista Torrelaghese”.

Stessa aria di amarezza per i fossonesi di mister Massimo Taurino che già alla vigilia del confronto di Molazzana metteva in guardia i suoi. Per quanto fatto in campo la sconfitta non è meritata: recuperato per due volte il vantaggio dei granata, il team carrarino ha giocato a viso aperto senza nessun timore, proponendo gioco come ha già dimostrato nelle gare di trasferta. Si spera che il secondo stop in tre gare non lasci il segno: nel prossimo turno Vatteroni & soci ospiteranno i lungiansei del Serricciolo già battuti di recente nella gara di Coppa Toscana.