Gubbio 2-0 Carrarese: azzurri pericolosi ma sfortunati

28′ s.t: serpentina di Doumbia che dalla destra entra in area di rigore, prova una conclusione mancina che viene deviata in corner.

25′ s.t: iniziativa di Bramante che fa partire un bel sinistro dal limite dell’area che Ghidotti devia in corner.

23′ s.t: palo clamoroso della Carrarese: D’Auria si gira sul destro e fa partire una conclusione potente che si stampa sul palo alla destra di Ghidotti. Il portiere di casa appariva battuto.

20′ s.t: ammonito Kalaj per trattenuta ripetuta su un avversario.

17′ s.t: ammonito Infantino per un fallo con braccio largo.

15′ s.t: conclusione potente ma imprecisa di D’Auria dal limite dell’area.

11′ s.t: occasione clamorosa per la Carrarese: Doumbia crossa dalla destra per Imperiale che tutto solo in area conclude inspiegabilmente fuori con il mancino.

6′ st: doppio cambio nella Carrarese: fuori Energe e Tunjov, dentro Doumbia e D’Auria. Anche il Gubbio effettua due cambi: escono Signorini e Fantacci ed entrano Migliorini e D’Amico.

1′ s.t: ammonito Sarao per gomito largo su un giocatore azzurro.

Ore 19:30: inizia il secondo tempo: altro cambio nella Carrarese: esce Pasciuti ed entra Battistella.

Ore 19:16: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

40′ p.t: GOL GUBBIO: sugli sviluppi di un corner prima miracolo di Mazzini ma poi in mischia Aurelio trova il raddoppio di testa.

38′ p.t: Infantino sulla sinistra vince un uno contro uno e poi fa partire una conclusione a filo d’erba che esce di poco.

37′ p.t: cambio obbligato nella Carrarese: fuori per infortunio Mazzarani, dentro Bramante.

32′ p.t: ammonito Cittadino per una dura entrata su Luci.

31′ p.t: ancora Bulevardi si rende pericolo: conclusione dai 25 metri ma Mazzini questa volta neutralizza.

26′ p.t: GOL GUBBIO: tiro di Oukhadda, Mazzini respinge malamente e Bulevardi timbra a pochi passi dalla porta.

25′ p.t: tiro a giro di Energe che esce sopra la traversa.

23′ p.t: Grassini arriva sul fondo mettendo all’interno un cross forte e teso, Tunjov calcia al volo ma con il destro spara alto.

18′ p.t: dalla trequarti punizione a giro di Cittadino molto insidiosa ma Mazzini risponde presente. Il portiere azzurro si distende sulla sua sinistra e respinge.

8′ p.t: tiro-cross dalla sinistra di Mazzarani ma Infantino per un soffio non colpisce la sfera in estirada.

7′ p.t: Pasciuti serve Infantino che di prima fa sponda per la conclusione al volo di Tunjov che Ghidotti blocca senza problemi.

2′ p.t: forte avvio degli azzurri che sono arrivati più volte al cross con Grassini.

Ore 18:30: inizia il match.

Ecco le formazioni ufficiali:

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Lamanna, Signorini, Redolfi, Aurelio; Cittadino, Bulevardi; Oukhadda; Fantacci, Sarao, Doudou. A disp: Elisei, Meneghetti, Migliorini, Bonini, Formiconi, Lamanna, Francofonte, Spalluto, Sainz Maza, Migliorelli, D’Amico. All: Vincenzo Torrente.

CARRARESE (4-3-1-2): Mazzini; Grassini, Rota, Kalaj, Imperiale; Pasciuti, Luci, Tunjov; Mazzarani; Infantino, Energe. A disp: Vettorel, Semprini, Khailoti, Girgi, Battistella, Figoli, Bertipagani, Bramante, Doumbia, Galligani, D’Auria. All: Antonio Di Natale.

GUBBIO – Dopo la vittoria all’ultimo secondo di sabato scorso contro la Pistoiese, per gli azzurri arriva subito un altro difficile match di campionato. Quest’oggi (ore 18:30) i ragazzi di mister Di Natale saranno di scena sul rettangolo di gioco dello stadio Pietro Barbetti di Gubbio per affrontare i rossoblù di mister Torrente. Entrambe le squadre sono al momento appaiate a quota 14 punti in classifica .

A breve le formazioni ufficiali.