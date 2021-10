Terza Categoria, Coppa Provinciale: passano il turno Attuoni Avenza, Carrarese Giovani e Vallizeri

A far compagnia al San Vitale Candia sono arrivate le altre tre compagini Vallizeri, Attuoni Avenza e Carrarese giovani che disputeranno la fase finale della manifestazione. Nella terza giornata del primo turno eliminatorio ha vinto soltanto il Vallizeri nell’atteso derby in casa della Villafranchese con il sigillo di Daniele Zuccarelli a metà della ripresa, dopo che il primo tempo era terminato senza reti. Gli altri due match sono terminati entrambi con lo stesso punteggio (1-1), risultato che premia l’Attuoni Avenza nei confronti dello Spartak Apuane che doveva vincere con più gol di scarto, mentre tra Tirrenia e Carrarese Giovani passano i carrarini in virtù di una vittoria e l’odierno pareggio. Al gol di Galeotti Alessandro per i marmiferi rispondeva l’inossidabile bomber Elia Luzzoli. Di seguito i risultati e le classifiche finali dei quattro raggruppamenti:

Villafranchese-Vallizeri 0-1

Spartak Apuane-Master Maruina di Massa 1-1

Tirrenia 1973-Carrarese Giovani 1-1

Classifiche:

Girone A : Vallizeri 6, Villafranchese 1, Gragnolese 1

Girone B: Attuoni Avenza 4, Spartak Apuane 2, Master Marina di Massa 1

Girone C: Carrarese giovani 4, Turano Montignoso 3, Tirrenia 1973 1

Girone D : San Vitale Candia 6, Fosdinovo 0

Villafranchese-Vallizeri 0-1

Villafranchese: Brunotti, Caroli Riccardo, Martinelli, Giubbani, Mandaliti, Caroli Luca,Giannotti, Manganelli, Polloni, Trevisan Dvide, Chelotti(Liccia, Trevisan Mattia,Firmini, Mariani Francesco,Pucci, Scudellari, Bartolini) All. Bellotti

Vallizeri :Zannoni, Kadiu, Bondi, Ribolla, Cervara, Es Saharaoui, Farhate, Nouiti, Capiferri, Uberti, Oddo(Agostinelli, Fornaciari, Ferrari, Mariani, Castelletti, Peccenini, Chakir, Caldi,Zuccarelli) All. Neri

Arbitro : Felici di Carrara

Marcatore : 22’ st. Zuccarelli

Spartak Apuane-Master M.Massa 1-1

Spartak Apuane :De Vita, Cervetti(Santini), Nicoletti, Baracca(Alibani), Marino, Ulivi Tommaso, Lucchi(Tongiani), Arnieri, Mosti,Canalini, Sow( De Vita Moreno, Marchini) All. Ulivi Paolo

Master M. di Massa : Bertonelli, Ricci, Zavaglia, Bordigoni, De Angeli,Sarr, Antompaoli, Dahmani, Sissoko, Kumanaku, Della Bona(Mosti, Adelmi, Aiza, Bertini, Gentili, Neri , Grande, Svino,Tornaboni)All. Giusti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori . 59’ Canalini, 61’ Della Bona

Tirrenia-Carrarese Giovani 1-1

Tirrenia: Mosti, Pardini, Giammella, Tonetti, Bigini, Quadrelli, Chioni , Fall, Luzzoli, Bresciani, Moscatelli( entrati Rivieri, Viacava, Mandoli)All. Mariotti

Carrarese Giovani : Novarino, Mazzucchelli, Polenta, Pezzica, Pucci, Asgnesini, Galeotti Alessandro, Raggi,Bardini,Galeazzi, Lorenzini Luca( Lorenzini Andrea, Galeotti Manuel, Biggi, Galassi, Brugioni, Conti, Pasquini)

Arbitro : Berti di Carrrara

Marcatori : 57’ Galeotti A., 61’ Luzzoli

Per quanto riguarda il campionato di Terza Categoriasarà composto da tredici squadre e prenderà il via sabato 23 ottobre con il seguente calendario della prima giornata:

Gragnolese-Spartak Apuane

Fosdinovo-Tirrenia 1973

Marina di Pietrasanta-San Vitael Candia

Master Marina di Massa-Sporting Forte dei Marmi

Attuoni Avenza-Villafranchese

Vallizeri- Turamo Montignoso

Riposa : Carrarese Giovani