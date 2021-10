Pontremolese, primo ko stagionale sul terreno della Lastrigiana

LASTRA A SIGNA – Prima sconfitta stagionale per la Pontremolese, uscita sconfitta per 2-1 dallo stadio ‘La Guardiana’ di Lastra a Signa.

Avvio shock per gli uomini di Grassi che, scesi in campo con un inedito 3-5-2 rispetto al 4-3-1-2 delle prime due gare, hanno subito due reti in quindici minuti. In chiusura di primo tempo il solito Occhipinti, al suo quinto centro in campionato, ha riaperto il match consentendo alla squadra di rientrare in campo, nel secondo tempo, con maggiore tranquillità. Seconda frazione di gioco che ha visto la Lastrigiana difendere il vantaggio e gli azzurri prendere in mano il pallino del gioco, senza riuscire tuttavia a creare grossi pericoli dalle parti del portiere Fedele. Padroni di casa pericolosi in un paio di ripartenze, con l’estremo difensore azzurro Gussoni abile a rispondere alle conclusioni di Bianchi e Del Pela.

Grandi assenti di giornata, tra le fila della Pontremolese, gli infortunati Musetti, Scaldarella e Cattani. Il primo dovrebbe essere in procinto di rientrare e potrebbe tornare a disposizione già a partire da domenica prossima, quando gli azzurri ospiteranno il Tau Calcio Altopascio.

IL TABELLINO

LASTRIGIANA-PONTREMOLESE 2-1

Lastrigiana (4-3-1-2): Fedele; Barzini, Calonaci, Biondi, Corradi; Lenzini, Francini, Leoncini (dall’86’ Crini); Alecce (dal 74′ Terzani); Bianchi (dal 65′ Silva Reis), Del Pela (dal 74′ Calvetti). All. Rossano Bartolucci-

Pontremolese (3-5-2): Gussoni; Filippi A., Lecchini (dal 46′ Filippi G.), Menichetti; Rossi (dal 46′ Micheli.), Sbarra (dal 74′ Manenti), Cargioli, Gabrielli (dal 79′ Bertolla), Mutti (dal 65′ Gandolfi); Saia, Occhipinti. All. Gianluca Grassi.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo.

RETI: 10′ Bianchi (L) 15′ Francini (L), 42′ Occhipinti (P)

AMMONITI: Sbarra (P), Bianchi (L), Saia (P), Filippi G. (P).