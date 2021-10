Juniores Regionali, Massese a punteggio pieno

Il terzo turno del campionato juniores regionale vede il successo delle zebre di mister Roberto Franchini in terra pisana sul campo del Migliarino. In virtù delle “frenate” dei cugini San Marco Avenza e dei collinari del Corsanico, i bianconeri si godono la vetta in solitaria e apunteggio pieno. Il Don Bosco Fossone di mister Gianluca Cia ferma la corsa degli “orange” di mister Ferdinando Dianda, mentre gli avenzini della San Marco di mister Luca Laghi si fanno raggiungere nella seconda gara interna consecutiva dai pisani del San Giuliano, perdendo due punti e lasciando la vetta della classifica. Chi si è rimesso in carreggiata sono gli azzurri della Pontremolese di mister Tommaso Lazzerini, dopo lo scippo a San Filippo, capitan Clementi e compagni escono dallo “Stirpe” di Camaioire con i tre punti dopo aver proposto per lunghi tratti del match un gioco “da squadra”. Chi rimane in fondo alla classifica sono i neroazzurri dell’Atletico Carrara: nella sfida contro i garfagnini del Castelnuovo sul risultato a favore degli ospiti si infortunava il direttore di gara costringendo le due compagini a fermarsi. Infine conquistano i primi tre punti della stagione i lucchesi dell’Atletico battendo di misura il San Filippo.

Classifica: Massese 9, San Marco Avenza 7, Corsanico 7, Don Bosco Fossone 5, San Giuliano 5, Pontremolese 4, Atletico Lucca 4, Camaiore 3, San Filippo 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Migliarino 0, Atletico Carrara 0.

Prossimo turno (sabato 23/10/2021): Castelnuovo G.-Atletico Lucca, Corsanico-San Mraco Avenza, Massese-Atlertico Carrara, Pontremolese-Don Bosco Fossone, San Filippo-Camaiore, San Giuliano-Migliarino.