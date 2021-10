Città di Massa, Dinho is coming home

MASSA – Due vittorie su due per il Città di Massa nel campionato di Serie A2 di Calcio a 5. La formazione di Aliboni sabato pomeriggio si è imposta sul campo del Buldog Lucrezia per 5-2, grazie alle reti di Gonzalez, Toni Jodas e alla doppietta di Quintin, ingabbiando i cosiddetti “cagnacci” per 3 punti che danno grande fiducia in questa prima parte di torneo.

Nella giornata di domenica la società bianconera ha poi ufficializzato un altro acquisto, un classe 1995 massese, ben voluto in città e di grandi potenzialità, il noto Dinho. di seguito il comunicato:

“Oggi vi diamo una gradita notizia.

Classe 1995, nato nel villaggio di Castagnara, è la conferma che il pallone può essere motivo di riscatto, di rivalsa. A volte la vita separa le nostre strade, ma mai i nostri cuori

Qui, dove i volti delle persone che gli vogliono bene, sapranno dargli la spinta che merita.

Vi ufficializziamo un grande ritorno a casa… Ben tornato DINHO.”