San Marco, il cuore non basta. Al Paolo Deste passa il Camaiore (0-2)

Non basta una prestazione generosa e di carattere da parte di una San Marco incerottata ed in grande difficoltà di formazione a causa dei numerosissimi assenti per guai fisici. I ragazzi di mister Giuseppe Della Bona cedono alla Covetta per due a zero al Camaiore dell’ex mister Riccardo Bracaloni. Rossoblu che si sono visti annullare la rete del possibile vantaggio per presunto fuorigioco di Gabrielli e che poi hanno subito prima la rete avversaria ad un secondo dall’intervallo e successivamente il raddoppio su un calcio di rigore concesso con manica assai larga da parte del direttore di gara.

Questo il tabellino del match.

SAN MARCO AVENZA 0-2 CAMAIORE

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Valori, Raffo, Mosti, Zuccarelli, De Angeli, Montecalvo, Buffa, Diawara, Gabrielli. A disp. Lombardo, Lazri, Braida, Mazzei, Cacciatori, Babbini, Perinelli, Doretti. All. Della Bona.

CAMAIORE: Vozza, Agostini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Brizzi, Biagini, Raffi, Viola, Geraci.A disp. Mariani, Orlandi, Dell’Amico, Biasci, Crecchi, Mazzucchelli, Bonuccelli, Posenato, D’Antongiovanni. All. Bracaloni.

ARBITRO: Tropiano (Aia Bari). Assistenti: Ballocchi, Galla’ (Aia Pistoia)

RETI: 45′ pt Raffi, 30′ st Viola (rig).