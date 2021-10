La Massese ospita il Signa, tutto pronto per la terza giornata di Eccellenza

MASSA – Alle ore 15.00 allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa, prenderà il via la terza giornata del campionato di Eccellenza Toscana, Girone A. I padroni di casa della Massese dovranno vedersela con il Signa 1914 per provare a riscattare il risultato di domenica scorsa sul campo dello Zenith Prato. Una sconfitta, quella patita dagli uomini di Gassani, immeritata. Una sconfitta beffarda e severa per una squadra che, nonostante le tante assenze, ha mostrato il carattere richiesto dall’esigente allenatore sul campo della favorita, sbagliando un rigore, con il punteggio sullo 0-0, che avrebbe potuto cambiare le sorti della giornata. I fiorentini, invece, arrivano da imbattuti sotto le Apuane. Punta di diamante, almeno per fama e popolarità, l’ex bomber di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi, tornato a giocare quest’estate e annunciato nella rosa dei toscani alla veneranda età di 46 anni.