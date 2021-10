Carrarese giovanili, arriva una doppia vittoria in Sardegna

Trasferta logisticamente impegnativa ma allo stesso tempo che si è rivelata assai positiva quella di Olbia da parte delle due selezioni giovanili nazionali Lega Pro Under 17 ed Under 15 della Carrarese. Quest’oggi sono arrivate due vittorie che danno morale alle rispettive formazioni dopo un inizio di stagione difficoltoso coinciso con due sconfitte. La selezione Giovanisismi Under 15 di mister Gabriele Galeotti si è imposta nettamente contro i pari età sardi col punteggio di 4-0 grazie ai gol di Colombi, Amato J, Menconi, Amato D. mentre gli Allievi Under 17 di mister Davide Ratti si sono aggiudicati il match col risultato di due a uno con le reti di Filippo Dell’Amico (foto) e Bologna.

Questi i tabellini dei due match.

OLBIA-CARRARESE 0-4

(Under 15)

OLBIA: Riccio, Mannu, Putzu, Linaldeddu, Ghisu, Marino, Scintu, Mura, Dessena, Cervo, Marrazzo. A disp. Tamponi, Vacca, Melis, Mandras, Contu, Murla, Palumbo, Abeltino, Ballatore. All. Castricato.

CARRARESE: Boni, Biagi, Polenta, Menconi, Patricelli, Poggi, Braida, Amato J, Ferrari, Bassi, Colombi. A disp. Bernardi, Luciani, Bernava, Cucurnia, Tognoni, Amato D. All. Galeotti.

RETI: Colombi, Amato J, Menconi, Amato D.

______________________

OLBIA-CARRARESE 1-2

(Under 17)

OLBIA: Carta, Sanna, Zannini, Giagheddu, Puggioni, Barracca, Glino, Stefanoni, Tugulu, Catte, Caggiu. A disp. Raspitzu, Concas, Mudadu, Sanna, Di Fraia, Brandino, Rodriguez, Murgia, Carta. All. Bechere.

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Jacob, Battilani, Pasquini, Pergjoni, Luciani, Venuti, Zaccagna, Bologna, Dell’Amico F. A disp. Ricco’, Faconti, Dell’Amico V, Negri, Alberti, Di Pace, Cacciatori. All. Davide Ratti.

RETI: Dell’Amico F, Bologna, Tugulu..