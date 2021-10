Virtus Marina di Massa, tutte le gare del week end

La Segreteria Generale della Virtus Marina di Massa informa che è in programma per sabato pomeriggio l’esordio casalingo per l’Under 18 di mister Barbieri che dopo il buon inizio in terra pisana, con un pareggio, si prepara a fare gli onori di casa al Forte dei Marmi 2015, appuntamento ore 15,30 Meeteng Place Ronchi Massa.

Dopo il ritorno, non positivo di Coppa Italia di venerdì sera a Viareggio, la compagine a 5 femminile di mister Venezia si prepara al ben più importante campionato regionale. E’ in programma invece per la Squadra a 11 femminile l’inizio del Campionato, dopo le due gare di Coppa, a scendere al Raffi di Romangnano ore 13,30 fischio d’inizio, il Prato Social Club.

A concludere le gare di questo intenso week end della società marinella, con fischio d’inizio ore 15.30 sempre a Romagnano, la prima squadra di mister Ravecca (foto) che affronterà nella seconda gara consecutiva in casa i pistoiesi della Villa Basilica.