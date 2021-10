Seconda Categoria, motori caldi per la terza giornata

Dopo le prime due giornate le tre lunigianesi Monti, Filattierese e Mulazzo viaggiano con il vento in poppa in vetta alla classifica insieme alla versiliese Lido di Camaiore . Il terzo turno si preannuncia interessante, per la Filattierse di mister Augusto Secchiari c’è l’esame sul campo amico contro la corazzata Viareggio, accreditata dagli addetti ai lavori come la prima candidata alla vittoria finale. Alla “Selva” ci sarà senza dubbio la cornice di spettatori che merita questo match, i gialloverdi di manuel Magnani sono consapevoli della difficoltà del confronto. Nel precampionato, durante la vinta Lunigiana Summer Cup, e in questi prime uscite ufficiali il team lunigianese ha dimostrato di giocarsela con tutti, quindi ci si aspetta una sfida di alto livello.

In scena la strapaesana tra il Mulazzo e l’Atletico Podenzana. Il club di mister Fabio Giovannacci in settimana ha fatto visita ai cugini di Monzone per la coppa toscana, uscendo a testa alta dal “Giannetti” al termine di un rocambolesco 3 a 3; la squadra di mister Yuri Angeli stà attraversando un piccola crisi di risultati, non di gioco, solo gli episodi hanno relegato il team del “panigaccio” all’ultimo posto, quindi ci sarà da attendersi una gara di grande concentrazione e reazione caratteriale.

Trasferta per i “dragoni” del Monti di mister Fabiano Centofanti in casa del Cerreto, la vittoria con il minimo sforzo contro la quotata “cugina” Fivizzanese ha dato nuova linfa all’organico messo in piedi dal direttore Andrea Bartolini, ritornato con i veneliesi a tempo pieno. Per il momento sembrano superate alcune difficoltà apparse alla vigilia della nuova stagione. I blucerchiati di mister Aldo Poggi, dopo il pareggio interno con il Lido, è incappato nello stop di Ricortola, anche causa di diverse defezioni forzate e vari infortuni a pedine titolari.

Altro interessante confronto è quello in programma al comunale di Fivizzano dove i medicei di mister Marco Mencatelli, reduci dalla buona prova ma non nel risultato di Monti, sono chiamati a riscattare il derby contro i neroazzurri dell’Atletico Carrara. Gli ospiti guidati da Michele Dati, sconfitto in quel di Monzone, sono nelle stesse condizioni dei padroni di casa, il secondo test esterno dei marmiferi si preannuncia al quanto insidioso.

L’altra compagine lunigianese in trasferta è il Monzone di mister Rossano Brizzi hanno qualche problema sotto l’aspetto degli infortuni che molto probabilmente potranno avere peso nella sfida in casa della Fortis Camaiore.

Chiude l’odierna giornata la delicata trasferta del Ricortola a Massarosa, i locali hanno già effettuato il turno di riposo. La recente sconfitta a Lido, al debutto stagionale, mette i biancorossi di mister Gionata Gori nelle condizioni di centrare con le unghie e con i denti la prima vittoria della stagione.

Programma gare, arbitro di domenica 17/10/2021 (ore 15,30)

Cerreto-Monti (“Del Freo”,Adrian Ursu di Lucca)

Filattierese-Viareggio (Selva,Luca Covassin di Pisa)

Fivizzanese-Atl.Carrara (Comunale,Francesco Gravina di Viareggio)

Fortis Camaiore-Monzone (Sterpi Via Fonda, Sara Foresi di Livorno)

Massarosa-Ricortola (“F.Guidetti”,Gfederico Costantini di Livorno)

Mulazzo-Atl.Podenzana (“Calani” Groppoli,Simone Fantoni di Carrara)

Riposa : Lido di Camaiore