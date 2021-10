Le formazioni regionali della San Marco tornano in campo

Nuovo turno casalingo per la selezione Juniores regionali della San Marco. Dopo il derby vinto nettamente 7-0 contro l’Atletico Carrara sabato scorso ,questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 16) gli Under 19 rossoblu saranno di scena sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta per affrontare la formazione pisana del San Giuliano Terme. I ragazzi di mister Luca Laghi (foto) arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo le due vittorie nei primi ddue turni di campionato che di fatto li vede attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno. L’avversario di turno si presenta ad Avenza con quattro punti in classifica frutto di una vittoria ed un pareggio. Gara che si preannuncia molto combattuta e che Luca Bernuzzi e compagni cercheranno ancora una volta di portare a casa col massimo punteggio possibile.

Questo il programma della terza giornata. Atletico Carrara- Castelnuovo Garfagnana, Atletico Lucca-San Filippo, Camaiore-Pontremolese, Fossone-Corsanico, Migliarino Vecchiano-Massese, San Marco Avenza-San Giuliano. La classifica dopo due giornate è la seguente. San Marco Avenza 6 punti, Massese 6,Corsanico 6, San Giuliano 4, Fossone 4, Camaiore 3, San Filippo 1, Pontremolese 1, Atletico Lucca 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Migliarino Vecchiano 0, Atletico Carrara 0.

Oltre agli Juniores domani sarà la volta dei Giovanissimi Under 15 regionali rossoblu. La formazione di mister Roberto Bennati ha raccolto quattro punti nelle prime due gare disputate e domani marttina (ore 10) sarà di scena sul terreno di gioco del Forte dei Marmi in un match tutto da seguire coi nerazzurri versiliesi che in classifica vantano gli stessi punti degli avenzini.

Questo il programma della terza giornata del campionato Under 15 regionale. Forte dei Marmi-San Marco, Ghiviborgo-Montecatini, Giovani Via Nova-Monsummano, Lido di Camaiore-Porcari, Olimpia Quarrata-Pietrasanta, San Giuliano-Atletico Lucca.

La classifica. Porcari, Montecatini, Pietrasanta 6, San Marco, Forte dei Marmi 4, S Giuliano 3, Giovani Via Nova e Atl. Lucca 1, Quarrata, Ghiviborgo e Monsummano 0.