Terza Categoria, Coppa Provinciale: tre sfide per decidere il passaggio del turno

Con la terza ed ultima giornata, sabato si conosceranno le altre tre squadre che faranno compagnia alla già qualificata San Vitale Candia. Nel primo raggruppamento è atteso il derby in programma al “Bottero” di Villafranca tra i gialloneri di mister Fabio Bellotti e il Vallizeri di Roberto Neri. La classifica parziale del girone vede i valligiani in testa con tre punti, in virtù del successo contro la Gragnolese, mentre le “vespe” del bomber Alessandro Giannotti sono dietro con un solo punto conquistato nel derby di sabato scorso a Gragnola. Al Vallizeri basterà anche un pareggio per continuare il cammino in coppa mentre i locali devono hanno dalla loro parte un solo risultato quello di vincere.

Altra sfida cruciale sarà quella tra lo Spartak Apuane contro il Master Marina di Massa, il team di mister Paolo Ulivi fermato dal pareggio alla prima giornata in casa dell’Attuoni Avenza è costretto a fare bottino pieno, iin caso di parità di punti contro gli avenzini avrà valore la differenza reti.

Infine nel terzo girone la Tirrenia di mister Nello Mariotti, sconfitta di misura a Montignoso, dovrà avere la meglio contro la Carrarese giovani con diversi gol di scarto, in quanto i marmiferi nella prima giornata hanno inflitto un pesante 5-1 al Turano Montignoso.

Classifiche parziali:

Girone A Vallizeri 3, Villafranchese 1, Gragnolese 1

Girone B Attuoni Avenza 4, Spartak Apuane 1, Master Marina di Massa 0

Girone C Carrarese Giovani 3, Turano Montignoso 3, Tirrenia 1973 0.

Girone D San Vitale Candia 6, Fosdinovo 0 qualificato San Vitale Candia

Programma gare,arbitro di sabato 16/10/2021

Villafranchese-Vallizeri (Bottero, ore 17,00, Filippo Felici di Carrara)

Tirrenia 1973-Carrarese Giovani (Ronchi, ore 15,30, Albino Berti di Carrara)

Spartak Apuane-Master M.di Massa (“Raffi” ore 15,30, Federico Scotto di Carrara)