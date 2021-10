Juniores Regionali,San Marco Avenza, Don Bosco Fossone e Atletico Carrara impegni casalinghi

Il terzo turno del campionato regionale della Juniores presenta per le “nostre” squadre tre gare tra le proprie mura.Gli avenzini della San Marco Avenza, con le prime due prestazioni si sono dimostrati una macchina da gol, quindici centri realizzati dei quali sei a Migliarino e addirittura sette nel derby interno contro i “cugini” dell’Atletico Carrara. L’obiettivo per la formazione di Edoardo Costi è continuare questo ottimo percorso e centrare il terzo successo consecutivo per consolidare la vetta del girone.

I carrarini del Don Bosco Fossone, reduci dal pareggio sul campo dell’ostico Castelnuovo Garfagnana, ricevono al “Duilio Boni” la capolista Corsanico, test che si preannuncia per Diego Marinari & soci moderatamente insidioso. La terza gara casalinga è quella dell’Atletico Carrara, il team di mister Emiliano Bertelloni (foto) ha collezionato due sconfitte, soprattutto quella pesante sul campo della San Marco. Alla Fossa scende il temibile Castelnuovo Garfagnana di mister Costantino Cavani, vista la precaria classifica i nerazzurri credono nel colpaccio per risalire la corrente.

Trasferte per Massese e Pontremolese, rispettivamente sui campi del Migliarino e Camaiore.I bianconeri di mister Roberto Franchini, reduci dalla vittoria sul campo dell’Atletico Lucca, hanno l’impegno sulla cartapiù agevole in quanto i pisani sono ancora senza punti, relegati in fondo alla classifica in compagnia dell’Atletico Carrara.

Il team lunigianese di mister Tommaso Lazzerini, dopo il gol beffa patito a San Filippo, scende allo Sterpi di Camaiore con l’intenzione di recuperare i punti persi per strada. I locali del tecnico Luca Lazzarini, dopo la sconfitta di misura subita in casa della Massese, vogliono riscattarsi per continuare a lottare per i piani alti della graduatoria.

Programma gare, arbitro di sabato 16/10/2021(ore 16,00)

Atletico Carrara-Castelnunovo G.(“Fossa”, Antonio Murgia di Pisa)

Camaiore-Pontremolese(“Sterpi” Via Fonda,Giacomo Gonnella di Viareggio)

Migliarino-Massese (“Coronella” Vecchiano, Alessio Matteuicci di Livorno)

Don Bosco Fossone-Corsanico (“Duilio Boni”, Florin Pistelli di Pisa)

San Marco Avenza-San Giuliano (“P. Deste”, Marco Cagnoli di Viareggio)

Atl.Lucca-San Filippo (“Handerson”, Carlo Bigongiari di Lucca)