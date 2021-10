In vendita le maglie della Massese, come acquistarle

MASSA – La maglia della Massese ha sempre il suo fascino e anche quest’anno, i tanti tifosi bianconeri potranno sfoggiarlo in ogni situazione. È possibile, infatti, per tutti gli interessati, acquistare le maglie da gioco ufficiali della Massese, ma non solo: anche le tute, oltre che a tutti i gadget che ogni domenica vengono esposti e messi in vendita nello Store Bianconero. Per i tifosi basterà mandare una mail a info@massesecalcio.it indicando l’oggetto che si desidera acquistare, per poi ritirarlo la domenica allo stadio.