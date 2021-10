Coppa Toscana, finisce 3-3 il derby Monzone-Mulazzo

MONZONE- C’è perfetto equlibrio tra Monzone e Mulazzo in questo inizio di stagione. Nel giro di tre giorni le due squadre lunigianesi si sono incontrate due volte e in entrambe le gare è finita in parità: risultato ad occhiali domenica in campionato e più emozionante 3-3 nella gara di mercoledì sera, recupero del secondo turno di Coppa Toscana. A nutrire ancora speranze dopo queso secondo confronto è il Mulazzo che nell’ultima giornata del triangolare ospitarà la Fivizzanese di capitan Bertoli alla quale, vittoriosa sul Monzone al primo round, basterà un pareggio per passare il turno. Come tutti i derby della Lunigiana sarà una gara molto sentita nella quale la medicea partirà da favorita, anche se priva di un pezzo fondamentale come Tornaboni.

Passando alla cronaca, passa in vantaggio il Mulazzo al 35′ con Rossi, dopo solo due giri di lancette Gianardi pareggia i conti. Nella ripresa al 59′ il Monzone si porta avanti grazie all’intramontabile bomber Ginocchi, ma gli ospiti agganciano e sorpassano con Gussoni e Ferrari al minuto 68. La rete del definitivo pareggio dei granata è di xxx.