Terza Categoria, al Turano Montignoso il posticipo di Coppa

Turano Montignoso-Tirrenia 1-0

Turano Montignoso: Belloni, Marchi(Rocca), Vagli, Ricci, Battelli, Manfredi Alessio, De Santis, Giunta, Masini, Monti(Manfredi Stefano), Lorenzetti( Tonarelli, Basteri, Lorenzetti, Pucci, Fubiani, Filigheddu, , Mancini) All. Mori

Tirrenia: Mosti, Tonetti, Giammella, Quadrelli, Bresciani, Fall, Bigini,Luzzoli, Chioni, Santo( Biancalani, Coluccini, Moscatelli, Mandoli, Nicoletti,Viacava, Pardini) All. Mariotti

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatore: 25’ st. Rocca

Classifica parziale : Carrarese giovani 3, Turano Montignoso 3, Tirrenia 1973 0.

MONTIGNOSO- La seconda giornata della Coppa Provinciale di Terza Categoria, riservata alle squadre della delegazione provinciale Figc presieduta da Giuliano Ratti, ha visto il successo di misura del rimaneggiato Turano Montignoso sui “cugini” della Tirrenia 1973 di mister Nello Mariotti (foto). Per il team di mister Enrico Mori è stata l’ultima gara della competizione, per gli ospiti è la prima ufficiale della stagione, sabato prossimo andrà in scena il confronto con la “nuova” Carrarese Giovani con in palio il passaggio al secondo turno. Tornando al match della “Renella” nella prima parte più Tirrenia che Turano, frazione che terminava senza reti. Nel secondo tempo i rossoblu, con l’inserimento di Rocca e Manfredi Stefano, hanno trovato la quadra: tre azioni da gol con passaggio alla mezzora con Rocca, unica rete che rimaneva tale fino al triplice fischio del giovane arbitro Smecca.