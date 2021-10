Under 18, inizio positivo per le Academy e Virtus

E’ iniziato il nuovo campionato riservato all’annata 2004, girone unico gestito dalla delegazione della Figc di Pisa che vede la partecipazione di tredici squadre iscritte, raggruppate in tre province limitrofe. Sei sono i club pisani quali Ospedalieri, Peccioli, Pisa Ovest, Romaiano, Sextun Bientina e Stella Rossamentre, cinque sono le rappresentanti della provincia lucchese come la Polisportica Camaiore, Capezzano Pianore, San Filippo, Forte dei Marmi e Viareggio, infine le due Academy Turano Montignoso e Virtus Marina di Massa per la provincia di Massa Carrara. Il torneo viste le

numerose e lunghe trasferte dei sodalizi prende la somiglianza di un

girone interprovinciale che si preannuncia per voce di molti addetti

ai lavori parecchio interessante anche sotto l’aspetto tecnico. Il

torneo è articolato da 26 giornate e terminerà il 24 aprile del

prossimo anno, la prima classificata accederà agli spareggi con gli

altri gironi per decretare la promozione al campionato regionale per

la stagione 2022-23.

La prima giornata è iniziata a suon di gol su quasi tutti i campi, dove si sono già evidenziate le squadre che lotteranno per il prestigioso titolo. Hanno iniziato con il piede giusto il Capezzano che cala un poker di reti al San Filippo, mentre i versiliesi del

Forte dei Marmi un tris ai pisani del Sextum Bientina, il nuovo Turano

Montignoso non è da meno rimanda battuto il Peccioli con una pesante

manita. Esce invece un pareggio per la new entry Virtus Marina di Massa di mister Mirko Barbieri che impatta sul campo della Ospedalieri. I risultati della mattinata sono stati a favore della

polisportiva Camaiore che liquida la pratica Viareggio con cinque centri, mentre il Romaiano espugna il campo del Pisa Ovest.

Risultati e classifica della 1°giornata:

Forte dei Marmi-Sextum Bientina 3-1

Capezzano-San Filippo 4-0

Ospedalieri-Virtus Marina di Massa 1-1

Academy Turano Montignoso-Peccioli 5-1

Camaiore-Viareggio 5-0

Pisa Ovest-Romaiano 1-2

Riposava : Stella Rossa

Classifica: Forte dei Marmi 3, Camaiore 3, Ac.Turano Montignoso 3,

Capezzano Pianore 3, Romaiano 3,Ospedalieri 1, Virtus Marina di Mssa

1, Sextum 0, San Filippo 0, Peccioli 0, Viareggio 0, Pisa Ovest 0,

Stella Rossa 0.

Prossimo turno 2^a giornata (sabato 16/10/2021): Virtus Marina di

Massa-Forte dei Marmi, Viareggio-Stella Rossa,Sextum

Biaentina-Camaiore, San Filippo-Pisa Ovest, Romaiano-AC.Turano

Montignoso, Peccioli-Ospedalieri, Riposa : Capezzano Pianore