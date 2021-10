Seconda Categoria, nella giornata dei quattro derby sorridono

La seconda giornata di campionato ha riservato non poche sorprese, nelle tre strapaesane conquistano l’intera posta in palio la Filattierese che vince allo scadere contro i “cugini” dell’Atletico Podenzana. L’autorete che ha dato il successo al team di mister Augusto Secchiari pesa come un macigno, la seconda sconfitta consecutiva fa restare in fondo alla classifica senza punti i

biancocelesti di mister Yuri Angeli. I tre punti “presi” al “Panigaccio” al contrario proiettano Manuel Magnani & soci al comando della classifica in coabitazione con Monti e Lido di Camaiore. Nel

secondo atteso derby, quello del “Don Bosco” farcito da tanti ex, i

dragoni di mister Fabiano Centofanti regolano con un gol per tempo una

rimaneggiata Fivizzanese. Per Kevin Cresci e compagni il buon

punticino di Camaiore alla prima giornata era stato di buon auspicio,

smarcato il derby i veneliesi sono già con la testa alla trasferta in

casa del Cerreto. Finisce senza reti e senza note degne un altro derby

storico come quello andata in scena al “Giannetti” di Monzone tra i

locali e il Mulazzo. Le due compagini si affronteranno anche mercoledi

13 c.m. per l’ennesima volta sempre sul rettangolo dei locali di

mister Rossano Brizzi, derby di coppa toscana (recupero della seconda

giornata di qualificazione) in palio c’è il passaggio al secondo

turno.

Importantissime vittorie interne del Ricortola e Lido rispettivamente

contro Cerreto e Massarosa. I ner verdi di mister Alessandro Fini a

distanza di tre giorni si ripetono contro i blucerchiati di mister

Aldo Poggi, alle prese con una formazione rimaneggiata per via di

infortuni. Risultato all’inglese con un gol per tempo che porta la

firma di Pezzetti, autore di una preziosa doppietta, lo stop di

Fivizzaano è ormai nell’archivio. La vittoria del Lido di mister

Francesco Orsetti mette i gialloblu versiliesi al comando della

classifica, la sfida con il quotato Massarosa è stata un’ottima

boccata d’ossigeno in quanto nel prossimo turno di campionato il club

del presidentissimo Ugo Dini osserverà il turno di riposo. Infine

primi punti della nuova stagione per i neroazzurri dell’Atletico

Carrara di mister Michele Dati, dopo un combattuto match contro i

lucchesi della Fortis Camaiore. In evidenza per i marmiferi la

doppietta (il primo gol su rigore) di Daniele Martinucci, mentre per

gli ospiti sugli scudi l’intramontabile Marzio Luisotti, in rete su

calcio di punizione.