Prima Categoria, torna alla vittoria il Serricciolo, cade il Don Bosco Fossone

Dopo la vittoria di coppa della scorsa settimana i gialloblu di mister Giorgio Chelotti si ripetono e centrano il primo successo della stagione in campionato, sfatando dopo tanti confronti negativi il “tabù” del Molazzana. Non tengono il passo i carrarini del Don Bosco

Fossone usciti sconfitti tra le mura amiche dall’Academy Porcari.

Nella seconda giornata viaggiano a punteggio pieno la Torrelaghese,

vittoriosa sul Pietrasanta, e i collinari del Corsanico di mister

Gabriele Mazzei, successo in casa dell’Atletico Lucca. Primi punti

anche pei i pisani del San Giuliano a Marlia, mentre dividono la posta

Vagli e Forte dei Marmi. Infine ha osservato il turno di riposo il

Romgnano calcio.

Sono ben sette i gol visti domenica nel fortino dell’Arcinaso di

Serricciolo. Già in settimana nella gara di coppa vinta sul Romagnano

si erano evidenziati segnali di miglioramento. Alla vigilia del match

contro i granata di mister Daniele Compagnone il diesse Mirko Ruffini

elencava le componenti per riuscire a vincere in questi campionati,

caratteristiche come cuore, gamba e cattiveria agonistica. Dopo pochi

giorni il team lunigianese ha messo subito in atto il “monito” del

direttore. Dopo lo svantaggio e successivo pareggio Piscopo e compagni

hanno macinato azioni su azioni piegando la resistenza del team

lucchese, nel finale i “galletti” hanno dilagato. Importante boccata

di ossigeno in vista del prossimo turno di riposo, periodo nel quale

potrà recuperare qualche degente fermo per acciacchi vari.

Non è riuscita la terza vittoria consecutiva al Don Bosco Fossone,

dopo quasi un’ora di buon calcio e due reti di vantaggio, ancora a

segno dal talentuoso Giovanni Vatteroni, nel secondo tempo è uscito il

Porcari che ha prima rimontato e poi chiuso il match del “Duilio

Boni”, vincendo il confronto di misura. Le firme del colpaccio a

Fossone per i bianconeri sono di Andrea Della Maggiora e Alberto

Cortesi, nomi che non hanno bisogno di presentazioni, un vero lusso

per il Porcari di mister Lamberto Bendinelli. Ora i carrarini di

mister Massimo Taurino sono attesi dalla delicata esterna sul campo

del Molazzana reduce dalla cinquina incassata in lunigiana.