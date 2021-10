La San Marco juniores regionale a punteggio pieno in vetta

Risultati decisamente positivi per la selezione regionale giovanili Under 19 della San Marco che nell’ultimo fine settimana ha portato a casa altri tre punti importanti per la sua classifica bissando la vittori aesterna all’esordio. La Juniores regionali di mister Luca Laghi infatti non ha avuto alcuna difficoltà a sbarazzarsi dei cugini dell’Atletico Carrara battuti al Paolo Deste della Covetta con l’eloquente risultato di sette a zero. Troppo grande il divario tecnico tra le due formazioni ed il match di campionato è risultato essere per i rossoblu poco piu’ che un test di allenamento. Questa la formazione rossoblu che si è aggiudicata il derby cittadino.

SAN MARCO AVENZA: Azioni, Lazri, Mascarino, Perinelli, Bernuzzi, Costi, Lorenzoni, Lazzotti, Braida, Granai, Sgado’.A disp. Bertuccelli, Vita, Pierdominici, Grassi, Castagna, Babbini, Orlandi, Tamburini, Santini. All. Laghi.

Con questa vittoria gli Under 19 avenzini salgono a quota sei a punteggio pieno temporanemente in vetta alla classifica del girone e sabato prossimo saranno di nuovo di scena tra le mura amiche del Paolo Deste per affrontare la formazione pisana del San Giuliano.

Questa a classifica del girone C Juniores regionali toscani. San Marco Avenza 6, Corsanico 6, Massese 6, Fossone 4, San Giuliano 4, Camaiore 3, Pontremolese, San Filippo 1, Atletico Lucca 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Migliarino 0, Atletico Carrara 0.

Questo il programma del prossimo turno, terza giornata del girone di andata in campo sabato prossimo 16 ottobre. Atletico Carrara-Castelnuovo Garfagnana, Atletcico Lucca-San Filippo, Camaiore-Pontremolese, Fossone-Corsanico, Migliarino Vecchiano-Massese, San Marco-San Giuliano