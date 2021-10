Juniores Regionali, Pontremolese raggiunta in piena “zona Cesarini”

San Filippo-Pontremolese 2-2

San Filippo: Solfanelli, Gabrielli, Rosati, Sinani (46’ Stringari),

Pellegrini, Pessotto, Da Prato (46’ Palla), Nucci (66’ Iavazzo),

Malfatti M. (46’ Lencioni), Bartoli, Lazzarini. (a disp: Bernacchi,

Mathieu, Malfatti A., Bucci, Likaj).All.: Del Guerra Matteo

Pontremolese: Pagani, Pennucci (90’+2’ Frattallone), Benincasa,

Barontini, Agolli (66’ Testa), Razzini, D’Angelo (66’ Tonello),

Clementi, Tavaroni, Vicari (90’ Buccella), Zucconi (84’ Mascia). ( a

disp: Liccia, Giromini, Plicanti, Barabino.) Allenatore: Lazzerini

TommasoArbitro : Giusti di Pisa

Marcatori: 1’ Tavaroni (P), 28’ Zucconi (P), 55’ Bartoli (SF), 90’+4’

Lencioni (rig.)(SF) Ammoniti: 56’ Nucci, 84’ Rosati (SF), 57’ Clementi

e 63’ Barontini (P)

Espulsi: 87’ Gabrielli (SF), Angoli: 2-13

SAN FILIPPO- Svanisce nel recupero una bella vittoria degli azzurri

nella terra lucchese del San Filippo. Due compagini reduci entrambe

dalle sconfitte alla prima giornata, i lunigianesi tra le mura amiche

contro i collinari del quotato Corsanico, i gialloblu di rigore in

casa del Don Bosco Fossone. Fare un commento sulla partita è molto

difficile perché dimostra che nel calcio qualsiasi risultato può

verificarsi inaspettatamente e al di fuori di qualsiasi logica.

Partita che si mette subito in discesa per la Pontremolese, dopo solo

pochi secondi passa in vantaggio con Giacomo Tavaroni che perfeziona

un perfetto lancio di Matteo Barontini. La continua pressione del

team di mister Tommaso Lazzerini, dopo alcune occasioni mancate per

imprecisione e fretta, trova il raddoppio dopo un lungo assedio con un

tiro da fuori area di Roberto Zucconi che si insacca a fil di palo.

Gli azzurri di Barontini e compagni rientrano negli spogliatoi con il

meritato doppio vantaggio.

Nella ripresa il San Filippo prova ad entrare in partita, ma non

riesce quasi mai ad impensierire l’ex di Don Bosco Fossone Alessio

Pagani, facendosi trovare sempre attento. Nelle prime battute su

insistita azione i locali con Bartoli riescono ad accorciare le

distanze con un tocco sotto porta su cui il portiere non può fare

nulla, riaprendo il match. Goal, diciamo molto fortunato nella

conclusione. Nel “vibrante” finale succede quello che non ti aspetti:

da un rigore negato alla Pontremolese per un grossolano intervento in

area su Matteo Vicari sul quale l’arbitro sorvola, e poi in pieno

recupero, da un intervento dubbio in area della Pontremolese viene

concesso il rigore poi trasformato dai locali. Un pareggio che non

soddisfa certamente la squadra lunigianese che per quello che ha fatto

vedere nell’arco della gara avrebbe meritato ben altro risultato.