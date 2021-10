Terza Categoria, coppa provinciale: San Vitale Candia prima qualificata

La seconda giornata di qualificazione di coppa provinciale della delegazione Figc di Massa Carrara ha sancito la prima qualificata al secondo turno il San Vitale Candia. Negli altri gironi è ancora tutto aperto, si dovrà attendere i risultati della terza giornata a calendario sabato 16 c.m. Dopo la vittoria esterna sul campo del Fosdinovo il team di mister Poalo Bertelloni ha dilagato contro i lunigianesi di Matteo Baldoni. Le due doppiette di Fabio Aliboni (una su rigore) e Niccolò Bongiorni (foto) con il punto di Bertucelli hanno sancito il successo facile sul Fosdinovo, girone terminato con una giornata di anticipo, essendo composto dalle sole due squadre.

I riflettori della giornata erano puntati sul derby lunigianese sul rettangolo del Castel dell’Aquila tra la Gragnolese e Villafranchese. Match piacevole ricco di emozioni davanti ad un buon pubblico, il doppio vantaggio dei biancoverdi di mister Nicola Grandetti non è bastato per vincere la sfida con i “cugini” di Villafranca. Dai sigilli nella prima frazione di Costa e Ferrari è arrivata la doppietta del bomber Alessandro Giannotti, tornato a vestire i colori gialloneri, con le due reti firmate nella strapaesana l’esperto cecchino ha varcato la soglia delle trecento centri in gare ufficiali, il percorso del potente attaccante era iniziato a diciassette anni e mezzo. Pareggio che permette alle “vespe” di mister Fabio Bellotti di rimanere in corsa per il passaggio al secondo turno della competizione.

Tutto rimandato all’altro derby in programma sabato prossimo nella catino del “Bottero” contro il Vallizeri. Altro pesante risultato è stato quello tra la nuova Master di Marina di Massa contro gli avenzini dell’Attuoni. Due gol per tempo firmati da Babboni e Bertieri, imitati da compagni Menconi e Tognozzi hanno sancito il successo di mister Andrea Tinfena sui massesi di Braian Kumanaku e compagni. Vittoria che tiene aperta la qualificazione per la polisportiva avenzina. L’esito finale del gironcino dipenderà dal match nell’ultima giornata del primo turno tra lo Spartak Apuane e appunto la formazione di Marina di Massa.

Per quanto riguarda la gara tra il Turano Montignoso contro la Tirrenia 1973 è in programma nel posticipo di questa sera (ore 20,30) sul sintetico della Renella. I rossoblu di mister Enrico Mori dovranno riscattare la pesante sconfitta subita contro la new entry Carrarese giovani nella prima giornata del triangolare.

Risultati e classifiche:

Gragnolese-Villafranchese 2-2

San Vitale Candia-Fosdinovo 5-1

Naster Marina di Massa-Attuoni Avenza 0-4

Gragnolese-Villafranchese 2-2

Gragnolese: Forsensi, Lombardi, Morotti, Sisti, Guelfi(Guelfi), Cecconi, Bondi (Giardina), Egei(Tedeschi), Ferrari(Moisè), Mastrini,Costa.All. Grandetti

Villafranchese : Madonna, Coppola, Martinelli,Giubbani, Mandaliti, Manganelli, Giannotti,Caroli, Chelotti,Trevisan Polloni: All. Fabio Bellotti

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : Costa, Ferrari, Giannotti(2)

Classifica parziale: Vallizeri 3, Gragnolese 1, Villafranchese 1

San Vitale Candia-Fosdinovo 5-1

San Vitale Candia: Lupetti, Di Benedetti,Deda)65’ Carlesi),Bertucelli, Mosti, Della Pina,(65’ Fellini),Bongiorni Nicolò, Sparavelli, Bongiorni Diego(56’ Gallia),Leka(56’ Iovinella),Aliboni.(a disp. Ambrosini,De Melo )All. Bertelloni

Fosdinovo :La Rana, Ballani, Stelitano(55’ Argiolas), Perlongo(8’st. Donazza), Ottimo59’ Marangoni),Betti, Benassi, Cantoni, Tonelli, Ambrosini, Fusani( a dips.Baldoni, Belloni) All. Baldoni

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori: 35’ Aliboni(rig.), 40’ Bongiorni Nicolo, 5’st. Perlongo, 10’st. Bongiorni Nicolò, 20’st. Aliboni, 40’st. Bertucelli

Qualificato il San Vitale Candia

Master Marina di Massa- Attuoni 0-4

Master M.Massa : Bertonelli, Adelmi, Bordigoni, Zavaglia, Neri, Sarr, Maccarone, De Angeli, Della Bona, Kumanaku, Gentili(Zene, Aiza, Antonpaoli, Grande, Ricci, Tornaboni, Dahmani,): All. Cantoni

Attuoni : Bardini, Pollina, Pappagallo, Soldati, Corsi, Del Punta, Guadagni, Babboni,Bertolucci, Tognozzi,(Ambrosi, Guidelli, Francini,Bertieri) All. Tinfena

Arbitro : Scotto di Carrara

Marcatori :Babboni, Bertieri, Menconi, Tognozzi

Classifica parziale : Attuoni Avenza 4, Spartak Apuane 1, Master Marina di Massa 0