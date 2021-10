San Marco ok in trasferta. Della Bona:”Contento ma qualcuno deve dare di piu'”

Grazie al gol di Gabrielli la San Marco espugna per una rete a zero il terreno lucchese del River Pieve e brinda al secondo successo in quattro giorni dopo quello in Coppa Italia sul terreno della Pontremolese di mercoledi scorso. I rossoblu di mister Giuseppe Della Bona (foto) hanno disputato una partita molto accorta soprattutto in fase difensiva dove hanno corso davvero pochi pericoli mentre in avanti già nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio con Diawara fermato dal palo. La rete della vittoria dopo soltanto un minuto di gioco del secondo tempo ad opera di Gabrielli.

Il commento post gara di mister Giuseppe Della Bona. “ Dopo un primo tempo non brillantissimo dove pcomunque abbiamo sfiorato il vantaggio con il palo di Diawara, nella ripresa siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio con un bel tiro da fuori da parte di Gabrielli. Nel prosieguo della gara i ragazzi sono stati molto bravi a non disunirsi e restare ompatti svolgendo un’ottima fase difensiva che di fatto non ha permesso al River Pieve di crearci particolari grattacapi se non qualche traversone su cui in ogni caso Cacchioli si è sempre fatto trovare pronto. Siamo naturalmente contenti sia per la prestazione che per il risultato anche se la strada da percorrere è ancola molto lunga e le partite sempre tutte molto complicate da affrontare e qualcuno di noi deve cambiare atteggiamento perche’ se non si è pronti ogni domenica a dare battaglia diventa davvero tutto molto complicato” San Marco che adesso si concentra sul prossimo match ovvero quello in programma domenica prossima al Paolo Deste della Covetta quando farà visita il Camaiore dell’ex mister rossoblu Riccardo Bracaloni , formazione ieri battuta in casa dal Tau Calcio che è passato col risultato di quattro a due.