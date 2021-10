Zenith-Massese, tifosi massesi non ammessi allo stadio: la nota della società

MASSA- Oggi è il giorno del primo big match per la Massese, che alle 15 sarà ospite presso il campo sportivo “Bruno Chiavacci” dello Zenith Prato, una delle compagini più forti e preparate di questo Girone A d’Eccellenza. A discapito degli zebrati va tuttavia la decisione di non vendere tagliandi ai tifosi della Massese, lasciando senza pubblico a favore la squadra in trasferta.

Di seguito la comunicazione ufficiale della società:

“L’US Massese 1919 è dispiaciuta e delusa per la decisione presa dalla prefettura di Prato. Non è la prima volta che la nostra squadra viene penalizzata con queste decisioni che nei dilettanti sono riconducibili solo ai nostri tifosi, che in tutti gli stadi dove sono stati hanno dimostrato civiltà ed educazione. Così facendo si fanno gravi distinzioni sollecitando pressioni che non fanno bene allo sport, che è di tutti.”

In ogni caso la Massese alle 15 è pronta a scendere in campo per dimostrare di non dover temere il confronto con nessuno: “Stiamo preparando questa partita da lunedì scorso, sapendo che dovremmo affrontare una squadra forte in una partita dura -commenta sulla pagina facebook U.S Massese 19191 il difensore zebrato Francesco Lucaccini- abbiamo preparato tutto con i minimi dettagli assieme al mister, perché loro hanno giocatori molto importanti e che con la palla sono forti, partendo dal basso per sviluppare le azioni. Ci presentiamo a casa loro per fare il risultato, per la città ed anche per il mister, perchè questa è una squadra che crede nelle sue capacità e nel suo lavoro.”

Per quanto riguarda invece la formazione, con un 4-2-3-1, in difesa ci saranno sicuramente Battistoni ed uno tra Bennati e Lucaccini; a centrocampo forse spazio per il 2002 Lezza al fianco di Fall. Davanti sicuri del posto sono Casalini, Tripoli e bomber Franzese mentre tra i trequartisti ballottaggio tra Lorenzini ed il 2003 Bonini. “Non vedo l’ora di scendere in campo perché la scorsa partita non ho giocato -afferma Battistoni Stefano, carico per il match- purtroppo abbiamo diversi indisponibili, fatto che però non deve creare scusanti. Con questo avversario lotteremo fino alla fine: ci metterà in difficoltà ma noi ci faremo trovare pronti. La squadra si è allenata bene come sempre, soprattuto sulla tattica e sulla fase difensiva, ed i ragazzi della juniores mi sembrano in gamba.”