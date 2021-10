San Marco, missione compiuta

Con un gol di Gianmarco Gabrielli (foto) in apertura di ripresa la San Marco espugna il terreno del River Pieve mettendo a segno il secondo successo esterno in quattro giorni dopo la vittoria di Pontremoli in Coppa Italia.

Il tabellino del match

RIVER PIEVE 0-1 SAN MARCO

RIVER PIEVE: Manfredi, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Mitrotti, Leshi, Satti, Cecchini, Morelli, Pieretti, Ferri. A disp: Tonarelli, Petretti , Centoni, Maggi, Rocchiccioli, Faraglia, Fanani, Fontana, Angeli. All. Micchi.

SAN MARCO : Cacchioli, De Angeli, Sparaciari, Cucurnia, Mosti , Zuccarelli, Gabrielli, Montecalvo, Buffa, Diawara, Valori. A disp: Lombardo, Baeza Rosales, Cacciatori, Raffo, Mazzei, Doretti, Petriccioli . All.Della Bona

ARBITRO: Leonardo Colombi di Livorno

RETE: 1′ st Gabrielli

Domenica prossima i rossoblu ospiteranno al Paolo Deste della Covetta il Camaiore dell’ex mister Bracaloni