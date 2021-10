La San Marco alla prima trasferta del campionato

AVENZA-Prima trasferta stagionale in campionato per la San Marco che questo pomeriggio (ore 15) si recherà a far visita al River Pieve sul rettangolo di gioco dello stadio lucchese di Piazza al Serchio. Una gara a cui i rossoblu arrivano dopo due gare in tre giorni dagli esiti totalmente differenti. Domenica scorsa i rossoblu di mister Della Bona sono stati superati in casa al Paolo Deste della Covetta per due a zero da un bel Prato 2000 che di fatto ha dimostrato sul campo di meritare i tre punti in palio contro una San Marco decisamente deludente e troppo brutta per essere vera. La conferma di cio’ si è avuta tre giorni piu’ tardi ovvero mercoledi scorso quando gli avenzini hanno reagito alla grande al passo falso in campionato andando ad espugnare in rimonta per tre a uno il “Lunezia” superando la Pontremolese nella seconda gara del triangolare del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Come l’esordio col Prato 2000 aveva deluso e non poco mister Della Bona, lo stesso tecnico rossoblu è rimasto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi in Lunigiana nella ripresa dopo il vantaggio dei padroni di casa nella prima frazione di gara. Una reazione fisica e mentale che fa ben sperare per il prosieguo della stagione anche se i problemi dell’infermeria coi tanti giocatori ancora oggi fuori per vari problemi fisici preoccupa e non poco lo staff. Mister Della Bona per il match odierno recupera il capitano Arturo Zuccarelli (nella foto) che ha scontato la squalifica e Gabriele Doretti che torna disponibile dopo problemi fisici. Allo stesso tempo dovrà fare a meno del giovane Tersigni. Questi i giocatori convocati per il match odierno. Cacchioli, Lombardo, Baeza Rosales, Mosti, Cacciatori, Sparaciari, De Angeli, Raffo, Montecalvo, Doretti, Zuccarelli, Valori, Buffa, Cucurnia, Mazzei, Gabrielli, Diawara, Petriccioli. Il match di Piazza al Serchio sarà arbitrato dal signor Colombi di Livorno, assistenti Corcione di Pisa e Dell’Agnello di Pontedera.