San Marco, gli appuntamenti delle squadre giovanili rossoblu

AVENZA-In attesa della prima squadra di scena domani pomeriggio a Piazza al Serchio contro il River Pieve e le gare dei campionati provinciali che inizieranno la prossima settimana sono due le formazioni in campo , entrambe in casa al Paolo Deste della Covetta, nel weekend rossoblu.

Si parte questo pomeriggio alle ore 16 quando la Juniores regionale di mister Luca Laghi (foto), reduce dalla vittoria all’esordio sul terreno del Migliarino, se la vedrà con l’Atletico Carrara nel derby cittadino di categoria.

Domani mattina (fischio d’inizio alle ore 10.30) sarà invece la volta dei Giovanissimi Under 15 regionali di mister Roberto Bennati anch’essi reduci dalla vittoria all’esordio del proprio torneo per 3-1 di domenica scorsa sul terreno del Ghiviborgo. I rossoblu se la vedranno alla Covetta con la formaizone del Giovani Via Nova.