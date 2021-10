Zenith-Massese, fischierà Flavio Barbetti di Arezzo 

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022.

Lo gara al “Bruno chiavacci” di Prato tra i padroni di casa dello Zenith, vittorioso per 2-1 alla prima giornata sul campo del Castelnuovo Garfagnana, e la U.S. Massese 1919 di mister Gassani, in programma per domenica 10 ottobre alle ore 15.00, sarà arbitrata da Flavio Barbetti di Arezzo, mentre i suoi assistenti saranno Samule La Rosa di Firenze e Matteo Pacini di Empoli.