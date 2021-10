Terza Categoria, in campo per la seconda giornata di Coppa

MASSA CARRaRA- Si gioca sabato 9 ottobre la seconda giornata del primo turno dei triangolari di qualificazione di Coppa provinciale di Terza Categoria. Esordiscono tre club, quali la blasonata Villafranchese, il Master Marina di Massa e la Tirrenia 1973.

Il programma gare presenta il derby lunigianese tra la Gragnolese, reduce dalla sconfitta in casa del Vallizeri, e la nuova Villafranchese: i biancoverdi di mister Nicola Grandetti dovranno riscattare lo stop di sette giorni fa a Tolaro per rimanere in corsa nella competizione. Per gli ospiti di mister Davide Bellotti, al debutto nella nuova stagione, è il primo test per verificare le condizioni della nuova squadra.

L’altra sfida è tra la Master Marina di Massa e la Polisportiva Attuoni. Il nuovo team del duo Tinfema-Vinazzani, dopo il buon pareggio senza gol contro lo Spartak Apuane, se vuole continuare il cammino in coppa dovrà fare bottino pieno al “Raffi” di Montignoso. Dalla parte dei massesi, al debutto in partite ufficiali, il club di Davide Cantoni si auspica di iniziare la nuova avventura con il piede giusto, per giocarsi poi nell’ultima gara di qualificazione il passaggio del turno contro lo Spartak Apuane.

Infine la gara di ritorno del quarto raggruppamento tra il San Vitale Candia e Fosdinovo è fissato sul terreno amico di Iovinella e compagni a Remola. Non dovrebbero avere problemi i biancoazzurri di mister Paolo Bertelloni: il “suo” San Vitale, già vincente a Fosdinovo, non deve fare altro che giocare di fioretto per mantenere l’equilibrio che vale il passaggio del turno. Per i lunigianesi di Matteo Baldoni l’obiettivo è uscire dal rettangolo di Remola con una nuona prestazione.

Per il terzo girone il confronto tra il Turano Montignoso e la Tirrenia si giocherà nel posticipo di lunedi 11 ottobre in casa del team di mister Enrico Mori.

Programma gare, arbitro di sabato 9 settembre 2021

Gragnolese-Villafranchese (Gragnole, ore 15,30, Giorgio Malacarni)

Riposa: Vallizeri

Master Marina di Massa-Attuoni Avenza (Raffi, ore 19,°°,Federico scotto di Carrara)

Riposa: Spartak Apuane

San Vitale Candia-Fosdinovo(Remola, ore 15,°°, Albino Berti di Carrara)

Lunedi 11 settembre posticipo Turano Montignoso-Tirrenia(“Renella” ore 20,30)

Riposa Carrarese giovani