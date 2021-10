Juniores regionali, derby San Marco Avenza-Atletico Carrara

Il secondo turno del campionato Juniores Regionale 2021/2022 presenta diversi scontri tra le squadre che hanno conquistato i primi tre punti all’esordio.

Riflettori puntati sul derby tutto carrarino in programma alla “covetta” tra gli avenzini di mister Luca Laghi e i neroazzurri dell’Atletico del “neo” Emiliano Bertelloni. I rossoblu vogliono dare continuità al positivo esordio in campionato, per gli ospiti l’obiettivo è uscire dal “Deste” con un risultato positivo e riscattare la falsa partenza del torneo.

Sono chiamate alla conferma le zebre di Roberto Franchini reduci dal colpaccio in casa dell’Atletico Lucca, gli avversari del Camaiore sono un’ottima squadra e per batterli servirà una gara di grande attenzione.

Per i giallorossi di mister Gianluca Cia dopo l’ottimo esordio interno contro i lucchesi San Filippo c’è il primo esame fuori casa, ospiti dell’ostico Castelnuovo Garfagnana.

Anche per gli azzurri lunigianesi di mister Tommaso Lazzerini l’impegno nel weekend è la delicata esterna, si spera di riscatto, in casa del San Filippo, anche i gialloblu di mister Del Guerra sono tornati a mani vuote dal match in casa del Don Bosco Fossone: per entrambe è vietato sbagliare quindi ci si aspetta una gara maschia.

Concludono il calendario della seconda giornata la sfida interna del Corsanico contro i pisani del Migliarino come l’insidiosa trasferta dell’Atlertico Lucca a San Giuliano Terme.

Programma gare, arbitro di sabato 9 settembre (ore 16,00)

Castelnuovo G.- Don Bosco Fossone (Comunale,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Massese-Camaiore (Oliveti, Guido Masini di Viareggio)

San Marco Avenza-Atl.Carrara (“P. Deste”,Mirco ricci di Viareggio)

San Filippo-Pontremolese (Comunale,Francesco Guidi di Pisa )

Le altre partite:

San Giuliano-Atle.Lucca (“Bui.S.Giuliano terme,Marco Di Spigno di Livorno)

Corsanico-Migliarino (Bargecchia, Angelo di Giorgio di Livorno)