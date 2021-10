Virtus Marina di Massa, Matelli si dimette dalla Juniores

MASSA- La Virtus Marina di Massa in data odierna comunica chi si è risolto consensualmente il rapporto con il mister dell’Under 19 signor Gianluca Matelli il quale ha dichiarato quanto segue:

“A malincuore mi dimetto dal ruolo di allenatore dell’Under 19 della Virtus Marina di Massa a causa di impegni lavorativi e personali.

In questi mesi estivi e durante la preparazione precampionato sono stato molto bene in una Società con progetti innovativi e ambiziosi, con cui spero di mantenere vivi i rapporti.

Mi dispiace per i ragazzi ai quali mi ero già affezionato e con i quali stavamo iniziando un percorso, ma spero che sia solo un arrivederci.

Ringrazio il Direttore Generale Gian Maria Lertora che mi ha dato questa opportunità, ho trovato in lui una persona competente e piena di entusiasmo, per questo gli faccio un sincero in bocca al lupo per la stagione”.

La Società comunica di aver deciso di sostituire il Mister uscente con il Signor Setefano Renna, già in Società con altri compiti tecnici.

Nel frattempo, sempre la Segreteria Generale della Società marinella comunica che Sabato con la trasferta sul Campo dell’Ospedalieri, inizia l’avventura della compagine Under 18 di Mister Mirco Barbieri;

Nella Giornata di oggi invece è previsto l’esordio della Compagine femminile di fusal, che parteciperà al Campionato regionale toscano, il quintetto neroverde farà gli onori di casa alle colline Massesi fischio d’inizio ore 21,30 all’Atletich Viareggio, Gara valevole per il primo turno di andata di Coppa Italia.