Coppa Toscana, il mercoledì di Coppa di Prima e Seconda Categoria

Con la serata di mercoledì 6 ottobre sono stati emessi i primi verdetti di Coppa Toscana. In Prima Categoria vittoria del Corsanico di mister Gabriele Mazzei nell’unico tempo (secondo) rimasto da giocare in Versilia contro il Forte dei Marmi, sceso in campo con una formazione imbottita di giocatori della Juniores. Aprono le marcature i locali con Latini dopo pochi minuti, i collinari pareggiano con capitan Ceciarini su calcio di rigore, imitato a breve distanza dal compagno Gionata Antoni (colpo di testa in mischia). Chiude il match ancora Ceciarini incornando sotto misura. Sommando il gol del primo tempo relativo al primo incontro, sospeso nell’intervallo del 26/9, il risultato finale è 4-1 per il Corsanico. La terza e ultima giornata del primo turno vede la sfida tra il Corsanico e il Pietrasanta , gara fissata per mercoledì 13 ottobre (ore 20,30).

Classifica parziale: Pietrasanta 3, Corsanico 3, Forte dei Marmi 0

La terza gara del triangolare disputata allo Stadio “Quartieri” di Aulla ha visto il primo successo della stagione del Serricciolo di mister Giorgio Chelotti sul Romagnano. In virtù della differenza reti passa il turno il Romagnano di mister Paolo Alberti, decisivo è stato il gol del 3-2 di Lombardini (foto) su calcio di rigore nel finale di gara che regala la qualificazione ai compagni. La formazione massese nel secondo turno affronterà la vincente del primo girone tra il Vagli e Molazzana.

Classifica finale: Romagnano 3, Don Bosco Fossone 3, Serricciolo 3.

In Seconda Categoria netta vittoria della Filattierese di mister Augusto Secchiari che batte a domicilio un rimaneggiato Monti, due reti del neo entrato Sebastiano Ginesi non hanno fatto altro che aumentare il bottino ai danni dei “dragoni” di mister Fabiano Centofanti. Netta vittoria del Ricortola nel derby contro il Cerreto, i quattro gol realizzati al “Del Freo” di Montignoso hanno cancellato il gol di vantaggio siglato nel primo tempo da Rebughini. Le marcature del teamnero verde di mister Alessandro Fini portano la firma di Pezzetti (doppietta), Valerio Veralli e Stocchi. Decisiva sarà la sfida con l’Atletico Carrara di mister Michele Dati per il passaggio del turno, vista la parità di punti (3).

Ancora un rinvio per il derby che si doveva disputare al “Giannetti” di Monzone tra la formazione locale di mister Rossano Brizzi e quella del Mulazzo, causa allerta maltempo.

I tabellini:

Forte dei Marmi-Corsanico 1-3 (0-1)

Forte dei Marmi : Gozzani, Angeli, Barsottelli, Simaha, Latini,Cardillo, Cimardi(21’ Fani), Bellini, Pescaneanu, Bresciani, Tarabella (Barsanti, Pieraccioli,Celi)All. Bertola(in panchina Pitanti)

Corsanico : Lippi, Dalle Lucche, Frusteri,Tomei, Antoni,Sacchelli, Fanfani, Simonini,Ceciarini,Forno,Verderosa( Cosat, Dati, D’onofrio, Lucchesi, Aquilante, Lopez, Correia, Poletti,Palazzolo)All. Mazzei

Arbitro : Matteo Macchini di Pistoia

Marcatori :Bellini(FdM), Ceciarini(rig:), Antoni, Ceciarini

Serricciolo-Romagnano 3-2

Serricciolo: Landi, Tonelli, Lisi, Barabino, Francini, Pangi, Vegnuti, Piscopo, Conedera, Angelotti, Forfori(Gabrielli, Bertolini, Berettieri, Canese, Mazzone, Orsoni, Ruffini,Ballerini)All. Chelotti

Romagnano : Cima, Nardini, Perinelli, Bertelloni, Canesi, Manzo, Lombardini, El Bard, Pedrinzani, Costa, Monaco,( Pellistri, Batti, Bevilacqua, Corsi, Mulinacci, Di Benedetti, Brio,Giulianelli)All. Alberti

Arbitro : Edoardo Bo di Livorno

Marcatori : Conedera(2), aut.Pedrinzani , Lombardini 2 (1 rig.)

Monti-Filattierese 0-3 (0-1) cumulativo

Monti : Maloni, Reburati, Puppi Paolo, Bellacci,Costa,Iovanovitch, Cresci, Sadiq, Puppi Giacomo(46’ Gabrielli), Giromini, Evangelista. All. Centofanti

Filattierese : Gioka, Moscatelli, Bellacci, Mamnfredi, Francini, Buluggiu(60’Bertolini), Ginesi M., Baldelli,Jorfida, Erta, Sartini(60’Ginesi S.)(Adisp.Magnani)All. Secchiari

Arbitro : Francesco Gravina di Viareggio

Marcatori : Ginesi Sebastiano.(2)

Monzone-Mulazzo Rinviata

Arbitro : Alessandro Bianchi di Carrara

Cerreto-Ricortola 0-4 (1-0)

Cerreto : Rebellino, Del Giudice, Pelagatti, Giuseppini,Yoossefi, Puccetti, Buffa, Serroukh, Biagini,Soldani, Scali.All. Poggi

Ricortola : Nardini, Veralli Valerio, Vanni, Angeloni, Veralli Andrea,Albano, Gallone, Pezzetti, Bianchi,Conti, Stocchi( Mosti, Michelucci, sacchetti,Pedrinzani, Spallanzani, Cima,Meloni, Casli)All. Fini

Arbitro : Matteo Puvia di Carrara

Marcatori : Rebughini, Pezzetti(2), Veralli Valerio, Stocchi