Pontremolese 1-3 San Marco. Vittoria in rimonta per i rossoblu

PONTREMOLI-In Coppa Italia di Eccellenza la San Marco si impone per tre a uno sul terreno del Lunezia superando i padroni di casa della Pontremolese andati in vantaggio al 34′ con Manenti. In apertura di ripresa un’autorete di Lecchini e successivemente i gol di Viti e Montecalvo regalano i tre punti ai rossoblu che salgono cosi’ a quota 4 nel minigirone. Nel prossimo ed ultimo turno i lunigianesi, già eliminati , faranno visita alla Massese.

Il tabellino del match.

PONTREMOLESE 1-3 SAN MARCO AVENZA

Pontremolese : Santini; Rossi, Manenti, Lecchini, Menichetti; Bertolla, Cargioli, Gabrielli; Zucconi; Musetti, Micheli. A disp : Gussoni, Filippi A, Mutti, Filippi G, Gandolfi, Tavaroni, Occhipinti, Gaia, Vicari. All. Grassi.

San Marco: Cacchioli; Baeza Rosales, Zuccarelli, Mosti; Cucurnia, Raffo, Viti, Montecalvo, De Angeli; Buffa, Gabrielli. A disp. Lombardo, Cacciatori, Valori, Petriccioli, Mazzei, Sparaciari, Babbini. All. Della Bona.

Arbitro: Bassetti (Aia Lucca), Ass. Toschi (Aia Livorno) ,Coco (Aia Pisa)

Reti: 34′ pt Manenti, 5′ st Lecchini (aut), 37′ st Viti, 43′ st Montecalvo.