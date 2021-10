Terza Categoria, Coppa Provinciale: Vincono Vallizeri e San Vitale Candia

MASSA CARRARA: Al Vallizeri il derby della vallata sui cugini della Gragnolese, il San Vitale espugna il comunale di Fosdinovo con il classico risultato all’inglese, pareggio senza reti dell’Attuoni opposto allo Spartak, nell’ultimo match della giornata la Carrarese giovani esordisce in categoria con cinque gol rifilati al Turano Montignoso.

Si è alzato il sipario della Terza Categoria, in campo le nostre squadre rappresentanti la delegazione di Massa Carrara per la disputa della coppa provinciale. I primi verdetti danno ragione al Vallizeri di mister Roberto Neri che rimanda battuto i “cugini” della Gragnolese, match molto intenso e ben giocato dalle due compagini. Nella prima frazione di gioco vantaggio del nuovo arrivato in casacca bianco verde di Gabriele Moisè, dopo mil pareggio dei locali con Imad Es Sahraoui da segnalare la sforbiciata di Andrea Fregosi per il team ospite di mister Nicola Grandetti. Il primo tempo si chiude con l’auotrete di Thomas Sisti che permette alla formazione bianco azzurro nero di portarsi in vantaggio. Nella ripresa possesso palla della Gragnolese che sfiora il pari con la traversa di Danny Costa ma subisce il terzo punto dei locali con il neo entrato Gabriele Oddo. “Abbiamo preso 3 gol – analizza il D.G. Jacopo Pennucci – su errori difensivi, non meritavamo assolutamente di perdere però, ahimè, in un campo così difficile e stretto decidono le singole giocate. Eravamo anche privi del nostro capitano Cecconi, comunque sono molto contento dei miei ragazzi, ora testa a sabato contro la Villafranchese e non vedo l’ora di vedere il castel dell’Aquila pieno come un tempo!

Da segnalare nelle file dei valligiani, la presenza di giocatori che hanno scritto pagine indelebili nel calcio lunigianese, quali Riccardo Capiferri e Andrea Caldi.

Pareggio a reti inviolate alla “Covetta” tra gli avenzini dell’Attuoni e lo Spartak Apuane, gara equilibrata che ha visto le difese avere la meglio sugli attacchi. Da annotare una punizione di Giacomo Babboni per i locali, mentre Baba Sow sfiora il vantaggio di testa, la risposata del portiere Luca Bardini è stata all’altezza. Più vivace la ripresa, bel tiro di Emanuele Canalini ben parato da Bardini, con un paio di occasioni con Sow e Lorenzo Baldoni. Traversa per gli ospiti di Federico Marino su tiro cross, infine allo scadere Filippo Lucetti calcia a lato a tu per tu con l’estremo difensore ospite Giacomo De Vita.

Vittoria esterna per il San Vitale Candia sul campo della lunigianese Fosdinovo che nell’arco dei novanta minuti costruisce molte occasioni da rete. Nelle prime battute Lucian Leka da fuori area sfiora il palo. Poco dopo Fabio Aliboni colpisce il palo su assist di Leka. Alla mezzora Aliboni mette in condizioni il compagno Nicolo Bongiorni di segnare, la conclusione da breve distanza è ribattuta. Nel finale del primo tempo azione di scambio Aliboni-Leka per Francesco Iovinella che, smarcato nel cuore dell’area, mette dentro. Nella ripresa il copione non cambia con i massesi ancora a far la partita e creare altre occasioni, dopo alcune opportunità sfumate a metà del tempo arriva il raddoppio con Aliboni dopo uno scambio Stocchi-Bongiorni. Nel finale sono ancora gli ospiti a sfiorare la terza segnatura con il neo entrato Mario Fialdini e Bongiorni, in evidenza il portiere locale Keoma La Rana.

Infine nel match serale la new entry Carrarese giovani al debutto nella categoria dilaga contro il Turano Montignoso di mister Enrico Mori.

Tabellini:

Vallizeri-Gragnolese 3-1

Vallizeri: Agostinelli, Kadiu, Bondi, Ribolla, Cervara, Es Saharaoui, Farhate, Nouiti, Capiferri, Caldi, Toninelli( Fornaciari, Ferrari, Castelletti, Uberti, Zoppi, Oddo, Zuccarelli) All. Neri

Gragnolese :Fornesi,Simondelli, Guelfi, Sisti, Lombardi Luca, Giardina, Amendola, Fregosi, Costa, Mastrini, Moisè( Gerali, Lombardi Marco,Pierotti, Ferrari, Tedeschi )All. Grandetti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 29’ Moisè, 30’ Es Sahaoui, 32’Sisti(aut.), 73’Oddo

Attuoni Avenza-Spartak Apuane 0-0

Attuoni: Bardini, Corsi, Lucchesi, Babboni, Pappagallo, Del Punta,Francini, Pollina, Da Pozzo, Menconi, Lucetti( Ambrosi, Bertieri, Guidelli, Della Pina,) All. Tinfena

Spartak Apuanae : De Vita, Cervetti, Nicoletti, Gianardi, Baracca, Ulivi Tommaso, Mosti. Lucchi, Baldoni, Canalini, Marchini(a disp, Alibani, Marino,Santini, Sow, Tongiani,)All. Ulivi Paolo

Arbitro : Berti di Carrara

Carrarese giovani-Turano Montignoso 5-1

Carrarese G. :Novarino, Conti, Viviani,Pezzica,Galeotti, Brugioni, Agnesini, Galeotti, Biggi, Lorenzoni( Bardini, Galassi, Mazzucchelli, Pucci, Raggi, Dell’Amico, Vatteroni, Lorenzini) All. Gigli

Turano Montignoso : Belloni, Della Pina Battelli, Ricci, Rossi, Rustighi, Manfredi Stefano, Mancini,Rocca, Silipo, Masini( a disp. Filigheddu, Lenzetti, Lorenzetti, Giorgini, Manfredi Alessio,Monti, Toncelli, Menchini,Vagli) All. Mori

Arbitro : Fantoni di Carrara

Marcatori : Biggi, Agnesini, Viviani, Manfredi(M), aut.Rossi, Bardini

Fosdinovo-San Vitale Candia 0-2

Fosdinovo: La Rana, Ballani, Casotti,Mammalella, Ottino, Giuliani, Tonelli, Argiolas, Isoppo( a disp. Cantoni, Ambrosini, Donazza, Marangoni, Stelitano, Baldoni)All. Baldoni

San Vitale Candia : Ambrosini, Di Benedetti, Deda, Finelli, Mosti, Della Pina, Bongiorni, Sparavelli, Iovinella, Leka, Aliboni( Lupetti, Fialdini, De Melo, Fellini, Carlesi, Attanasio)All. Bertelloni

Arbitro :Particelli di Carrara

Marcatori : 40’ Iovinella, 25’ st. Aliboni