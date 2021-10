Seconda Categoria, commento della prima giornta

E’ stata una domenica positiva per Fivizzanese e Mulazzo. I medicei di mister Marco Mancatelli (foto) trovano nonostante le numerose assenze il gol del successo, su autorete, contro un buon Ricortola in pieno recupero. Buona boccata d’ossigeno per Carvajal e compagni in vista del derdy di domenica prossima sul campo dei cugini del Monti. Altro successo interno è stato quello del Mulazzo che rimanda battuto l’Atletico Carrara dei Marmi, un gol per tempo regola i marmiferi di mister Michele Dati che nel finale riaprono il match su rigore ma senza riuscire a pareggiare i conti. Senza sosta è la compagine rossoblu di Fabio Giovannacci che mercoledi scende nuovamente in campo in quel di Monzone per il recupero della seconda giornata di coppa toscana. Gli stessi granata della “Valle del Lucido” di mister Brizzi sono usciti dalla “Selva” di Filattiera con un punto al termine di una strapaesana giocata su buoni ritmi. Le uniche note negative sono per la squadra del “Panigaccio” di mister Yuri Angeli: il team lunigianese ha incontrato la candidata al salto di categoria, il Viareggio di mister Santini, ed è tornata il Lunigiana con un 4-1 inequivocabile. Il test del “Marco Polo Center” si mette subito in salita con il doppio svantaggio, ad inizio ripresa Gnoffo riapre il confronto ma deve arrendersi ad altri due sigilli che regalano il poker finale dei viareggini. Punticino guadagnato dai “dragoni” del Monti in terra lucchese, la dea bendata non è stata dalla parte dei lunigianesi che in più occasioni hanno sfiorato il colpaccio, l’attenta retroguardia del team di mister Fabiano Centofanti ha retto bene l’urto di Luisotti & soci. Nemmeno il tempo di riposare che mercoledi i veneliesi tornano in campo nel derby di coppa toscana contro la quotata Filattierese. Conclude il primo turno di campionato il rocambolesco pareggio con gol del Cerreto di mister Aldo Poggi contro i versiliesi del Lido di Camaiore.

Programma gare, arbitro, recuperi coppa toscana (Mercoledi 6 ottobre 2021)

Monti-Filattierese (“Don Bosco” ore 15,°° Francesco Gravina di Viareggio)

Monzone-Mulazzo (“Giannetti” ore 15,30, Alessandro Bianchi di Carrara)

Cerreto-Ricortola (“Del Freo” ore 15,30, Matteo Puvia di Carrara)