Prima Categoria, partono bene Romagnano e Don Bosco Fossone

Tre punti per iniziare bene la nuova stagione per Romagnano e Don Bosco Fossone mentre i lunigianesi del Serricciolo vengono sconfitti sul campo dell’Academy Porcari. Colpaccio dei carrarini in Versilia sul campo del Forte dei Marmi, i team di mister Massimo Taurino sotto di gol nei primi minuti, prima dimezza lo svantaggio con Marinari che sfrutta al meglio una corto passaggio della difesa locale, poi nella ripresa Giovanni Vatteroni pareggia i conti e nel recupero ancora Marinari sigla dal dischetto il gol del prezioso successo del club giallo rosso. Il prossimo impegno per Carmagnola & soci è quello tra le mura amiche opposti ai lucchesi dell’Academy Porcari, reduci dal netto successo contro i “cugini” del Serricciolo.

Altro sorriso della giornata è stata la vittoria davanti ai propri sostenitori (foto) del Romagnano contro i lucchesi del Folgor Marlia. Come lo scorso campionato (vittoria a Vagli) inizio convincente del team di mister Paolo Alberti, match-winner della partita con una perla da altri palcoscenici dell’intramontabile Matteo Costa. Gara ben gestita e controllata da Giulianelli e compagni che è di buon auspicio per il proseguo del campionato. La seconda giornata gli amaranto osserveranno il turno di riposo per riprendere il cammino sul campo dei pisani del San Giuliano.

Note dolenti giungono da Porcari dove i gialloblu di mister Giorgio Chelotti rimediano la seconda sconfitta consecutiva, dopo lo stop in casa del Don Bosco Fososne in coppa toscana, escono dal comunale con un altro passivo. Dopo un promettente avvio nel quale i lunigianesi confezionavano due occasioni da gol con Pangi su assist di Angelotti, sul finire del primo tempo arrivava il gol dei locali. Nella ripresa a causa di una sfortunata autorete il match si è messo in discesa per il tam di mister Bendinelli che a metà del secondo tempo chiude la sfida con il terzo gol. Il prossimo impegno per il club lunigianese sarà l’esordio tra le mura amiche contro l’ostico Molazzana.

Mercoledi 6 si torna nuovamente in campo per la terza giornata di coppa toscana: allo stadio “Quartieri” di Aulla inizio ore 20,30 , salgono gli amaranto del Romagnano Calcio con in palio il passaggio al secondo turno.