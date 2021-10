Prima Categoria, impresa Don Bosco Fossone

FORTE DEI MARMI– Straordinaria vittoria del Don Bosco Fossone di mister Massimo Taurino che sotto di due gol fuori dalle proprie mura compie una eroica rimonta che porta i tre punti alla prima di campionato, dando grande motivazione per questo inizio di stagione. La sfida in terra di Versilia era attesa per entrambe le compagini, il match sul sintetico di Via Versilia inizia con l’uno-due dei locali, non passa nemmeno un minuto che capitan Gianmarco Lossi sigla il vantaggio finalizzando una veloce azione corale. Nel secondo affondo i rossoblu (oggi in completa tenuta nera) raddoppiano con il secondo sigillo personale di Lossi, su calcio di rigore per atterramento di Tedeschi Giacomo. La reazione degli ospiti non tarda, riduce quasi subito le distanze Mattia Marinari che sfrutta una corta respinta della difesa ingannando Iacopi con un pallonetto. Alla mezzora Carmagnola deve uscire con i piedi respingendo il pericolo di Giacomo Tedeschi. Ci riprova ancora Marinari che conclude una incursione sulla corsia di destra, il tiro è centrale parato. Al tramonto della prima frazione, l’esterno Provenzano dopo una discesa indisturbato indirizza la palla nell’angolo ma Iacopi devia in angolo.

Nel secondo tempo il team locale deve far a meno per infortunio del trequartista Gianluca Tedeschi, autentico uomo di filtro tra centrocampo e attacco, assenza che alla lunga ha pesato non poco. Il match rimane sempre vivo con gli ospiti che si catapultano nella metà campo fortemarmina, il neo entrato Bertini sfiora il palo con un rasoterra. Al quarto d’ora l’altro subentrato Giovanni Vatteroni compie una velocissima discesa sulla fascia destra, tiro dal limite che Iacopidi mette in angolo. Al minuto 23’ azione in fotocopia di Vatteroni ma questa volta il tiro è più preciso e mette in porta il diagonale del 2-2. Reagisce il Forte con lo scambio Lossi-Maggi, il giovane centravanti spreca l’opportunità calciando debole su Carmagnola. Al 32’ Punizione dai 18 metri di Lossi, alto. Passata da poco la mezzora Bresciani perde palla a centrocampo e Donati si invola verso la porta di Iacopi che sventa il pericolo. Allo scadere tiro cross del neo entrato Barsanti, la palla colpisce la parte alta dell’incrocio. Prima del recupero proteste dei padroni di casa per atterramento in area di Maggi, fallo non punito dal direttore di gara, apparso in forte confusione per diversi tratti del match. Nel recupero punizione dalla tre quarti di Vatteroni, nel cuore dell’area Santini sotto misura di testa manda alto. Quando tutto si avviava per il risultato di parità, arriva il secondo rigore della partita realizzato da Vatteroni, dopo la parata di Iacopi lo stesso ribatte in rete il gol del sorpasso e della vittoria.

Forte dei Marmi: Iacopi, Colasanto, Pedonese(31’st. Cardillo),Bresciani, Marku, Garbati,Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca43’ Tonacci), Maggi(45’st. Pascanenau),Lossi, Papi(26’ st. Barsanti Gabrielli)( a disp. Gozzani, Barsotelli, Baiduini, Angeli, Cimardi)All. Bertolla(in panchina Pitanti)

Don Bosco Fossone: Carmagnola, Provenzano(55’ Santini), Micheli, Manzo(40’st. Bernuzzi), Vaira, Ugolini, Aldrovandi(44’ Vatteroni),Orlandi(35’st. Marinari Marco, Caro, Donati, Marinari Mattia(43’ Bertini)(a disp. Dagostinis, Musto)All. Taurino

Arbitro: Cremone di Pisa

Marcatori: 1’ Lossi, 10’ Lossi (rig.), 16’ Marinari Mattia, 22’st. Vatteroni, 93’ Vatteroni(rig.)

Note: espulso al 38’st. Marinari Marco, recupero pt. 4’ – 2t. 4’, angoli 2-5