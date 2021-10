Carrarese giovanili, un’altra domenica amara

Dopo l’esordio della prima giornata in quel di Viterbo per le giovanili nazionali U 17 ed U 15 della Carrarese Calcio è arrivato un altro fine settimana dalle rare soddisfazioni, Sul terreno del centro sportivo di Fossone le due selezioni Allievi e Giovanissimi azzurre sono state superate dai pari età del Pontedera nonostante prove di carattere e coraggiose che pero’ ancora non hanno portato punti in classifica ai due team. Nel prossimo turno di campionato , previsto per domenica 17 ottobre dopo la sosta di domenica 10, gli azzurrini saranno impegnati sul terreno dell’Olbia.

Questi i tabellini delle due gare.

CARRARESE-PONTEDERA 2-4

(Under 15)

CARRARESE: Boni, Biagi, Poggi, Menconi, Patricelli, Ciampi, Luciani, Colombi, Tognoni, Amato, Ferrari. A disp. Bernardi, Polenta, Braida, Bernava, Bassi, Cucurnia, Amato, Casani, Nardini. All. Galeotti.

PONTEDERA: Bolella, Arcidiacono, Iacopini, Innocenti, Bellotto,. El QUadri, Mazzi, Decani, Maestrelli, Grossi, Palma. A disp. Lampani, Calamai, Damiani, Rus, Angelotti, Puccioni, Hoti, Piccirilli, Rafanelli. All. Creanza.

ARBITRO: Foci (Aia Carrara). Ass.

RETI: Tognoni, Decani, Grossi (2) Amato, Piccirilli.

CARRARESE-PONTEDERA 1-2

(Under 17)

CARRARESE:Pennacchi, Calcinari, Scuto, Guidi, Pasquini, Faconti, Venuti, Dell’Amico V, Carpentieri, Bologna, Zaccagna. A disp. Ricco, Giovannoni, Alberti, Di Pace, Dell’Amico F, Frandi, Battilani, Luciani. All. Ratti.

PONTEDERA:Strambi, Canu, Batoni, Cantini, Mencarelli, Barbafieri, Salvadori, Conticelli, Bombaci, Castiglioni. A disp. Cavallini, Taizzani, Borgogni, Bargiacchi, Salerno, Billetta, Cecconi, Campitiello, Vettori. All. Caponi

ARBITRO: Cinquini (Aia Viareggio) . Ass. Risso (Aia Prato), Panzera (Aia Carrara)

RETI: Salvadori (2), Di Pace.