Prima Categoria, pronti per la prima di campionato

Parte oggi il campionato di Prima Categoria 20021/2022. La prima giornata vede il Serricciolo di mister Giorgio Chelotti impegnato in una delicata esterna in lucchesia, ospite dell’Academy Porcari di Giacomo Galassi. Nel quartier generale dell’Arcinaso il diesse Mirko Ruffini presenta il match: “Dato il valore dell’avversario, il calendario non c’è stato particolarmente amico. Una squadra che può contare su un attacco che vede Cortesi e Ricci tra i protagonisti, Capitan Campigli dietro, il top player Andrea Della Maggiora e tanti altri elementi importanti per la categoria. Noi proveremo a giocarci le nostre carte che in questo periodo non sono molte ma non voglio fare del vittimismo. Sono certo che i ragazzi che Giorgio Chelotti metterà in campo daranno il massimo, poi vedremo cosa uscirà fuori. Incrociamo le dita ed auguriamoci di arrivare spediti ad aprile.”

Il Don Bosco Fossone di mister Massimo Taurino, dopo aver centrato la vittoria nella seconda giornata di Coppa Toscana, inizia la nuova stagione sul campo versiliese del Forte dei Marmi di mister Bertolla. I rossoblu, nonostante l’organico sia ancora alle prese con qualche defezione, vogliono iniziare la stagione con il piede giusto. Ci si aspetta una gara equilibrata dove alla fine uscirà vincitore chi saprà sfruttare meglio gli episodi.

L’unica compagine che inizia il campionato sul proprio campo è il Romagnano di mister Paolo Alberti. Grande entusiasmo attorno alla società amaranto che quest’anno ha investito molto anche sul settore giovanile, chiave decisiva per aprire le porte a tutti i giovani calciatori cresciuti da una “cantera” di proprietà. Il direttore sportivo Gabriele Panizzi la prima sfida ufficiale: ”C’è tanta euforia per questa prima di campionato. Arriviamo a questa partita con qualche defezione nell’organico con Del Nero, Dell’Amico e Granai che saranno sicuramente assenti per un paio di partite. Per oggi mi aspetto una finale come lo saranno tutte le partite di qua a fine campionato. Vogliamo cercare di conquistare la salvezza il prima possibile”.

Programma gare, arbitro di domenica 3 ottobre (ore 15,30)

Academy Porcari-Serricciolo ( “Porcari Arena”, Ludovico Gravini di Livorno)

Forte dei Marmi-Don Bosco Fossone ( Stadio “Aliboni”, Federico Cremone di Lucca)

Romagnano-Folgor Marlia (“Raffi, Federico Giacomelli di Pisa )

Corsanico-Vagl i(“Le Colline”, Simone Cecchi di Lucca)

San Giuliano -Pietrasanta (Stadio “Giovanni Bui”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Torrelaghese-Atl.Lucca (Massarosa,Gianluca Noto di Pisa)

Riposa : Molazzana