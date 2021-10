SAN MARCO AVENZA 0

PRATO 2000 2

SAN MARCO AVENZA:Cacchioli, Baeza Rosales, Sparaciari, Cucurnia, Mosti, Raffo, Viti, Pedrazzi, Buffa, Diawara, Montecalvo. A disp. Lombardo, De Angeli, Cacciatori, Valori, Lazri, Mazzei, Gabrielli, Tersigni, Petriccioli. All. Della Bona.

PRATO 2000: Brunelli, Testaguzza, Zinna, Lunghi, Mazzanti, Ghidotti, Baroncelli, Dingozi, Mearini, Servillo, Algerino. A disp. Pellegrini, Fratoni, Proietto, Michelozzi, Rozzi, Rinaldi, Rosselli, Safina, Liscio. All. Settesoldi.

ARBITRO: Borriello di Pontedera (Ass. Lombardi di Pontedera e Della Bartola di Pisa)

RETI: 10′ st Lunghi, 12′ st Algerino

NOTE: 40′ st espulso Viti

AVENZA- Domenica da dimenticare per la San Marco che all’esordio nel campionato di Eccellenza 2021/22 viene superato alla Covetta per 2-0 da un Prato 2000 che si è tra l’altro visto annullare anche un gol ed ha fallito un calcio di rigore parato da Cacchioli. Rossoblu che hanno fatto un passo indietro rispetto alla prestazione di Coppa Italia con la Massese. Domenica prossima trasferta sul terreno della River Pieve.