Dilettanti, i tabellini di oggi

PROMOZIONE

Quarrata-Virtus Marina di Massa 5-2

QUARRATA: Giuntini, Pagnini, Fabozzi, Cortonesi, Felici, Corsini, Barontini, Picchianti, Lanzilli, Bonfanti And., Bonfanti Ale. A disp. Mazzanti, Cirri, Chiavacci, Raimondo, Junior Smith, Paloca, Morelli, Bonechi, Tito. All. Agostiniani

VIRTUS MARINA DI MASSA: Aleksey, Amdreazzoli, Della Tommasina, Imperatrice, Ibba, LAzzini, Magnani, Nardini S., Diuf, Nardini N., Ferrari. A disp. Conti, Baldini, Veschi, Turini, Tonnarelli, Ibrahim, Cavalletti, Airaghi. All. Ravecca

RETI: 7′ pt Bonfanti, 21′ pt Lanzilli, 38′ pt Andreazzoli, 41′ pt Ferrari, 20′ st Felici, 26′ st Bonfanti, 31′ st Bonfanti

PRIMA CATEGORIA

Academy Porcari-Serricciolo 3-0

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Picchi, Campigli, Mattioli, Menchini, Cortesi A., Vitelli, Della Maggiora, Cortesi G. A disp. Rossi, Bisanti, Bavaresi, Petretti, Paganelli, Amidei, Lionetti, Di Bello. All. Bendinelli

SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Lisi, Barabino, Bertolini, Pangi, Vegnuti, Orsoni, Conedera, Angelotti, Tavoni. A disp. MAnzato, Bacchi, Gaspari, Berettieri, Canese, Mazzone, Ballerini, Ruffini, Lattuada. All. Chelotti

RETI:

Forte Dei Marmi-Don Bosco Fossone 2-3

FORTE DEI MARMI: Iacopi, Colasanto, Pedonese, Bresciani, Marku, Garbati, Tedeschi, Tedeschi, Maggi, Lossi, Papi. A disp. Gozzani, Cardillo, Barsottelli, Balduini, Angeli, Gabrielli, Tonacci, Cimardi, Pascaneanu. All. Bertolla

DON BOSCO FOSSONE: Carmagnola, Provenzano, Micheli, Manzo, Vaira, Ugolini, Aldovrandi, Orlandi, Caro, Donati, Marinari. A disp. Dagostinis, Santini, Musto, Bernuzzi, Marinari, Bertini, Vatteroni. All. Taurino.

RETI: 1′ pt Lossi, 10′ pt Lossi (rig.), 16′ pt Marinari, 23′ st Vatteroni, 94′ Vatteroni (rig.)

Romagnano-Folgor Marlia 1-0

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti, Ratti, Canesi, Bevilacqua, Manzo, Lombardini, Monaco, Del Sarto, Costa, Giulianelli. A disp. Pellistri, Bertelloni, Perinelli, Nardini, D’Adamo, Pedrinzani, Ceccarelli, El Bard. All. Alberti

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora, Casali, Del Frate, Bocca, Signorini, Selmi, Quilici, Pirito, Busembai, Manfredi. A disp. Mariotti, Caputo, Lenci, Bagnatori, Giannotti, Spadavecchia, Costea, Bagnatori. All. Galassi.

RETI: 21′ pt Costa.

SECONDA CATEGORIA

Mulazzo-Atletico Carrara 2-1

MULAZZO: Leri, Belli, Bergamaschi, Cham, Dell’Amico, Bernieri, F., Bernieri R., Belforti, Rossi, De Negri, Baldassini. A disp. Ferrari, Boggi, Tamagna, Castellotti A., Castellotti E., El Attifi, Petacchi. All. Giovannacci.

ATLETICA CARRARA: Grassi, Ricciardi, Biselli, Lazzari, Martignoni, Barbieri S., Magazzu, Venturini, Martinucci, Latif, Antoniotti. A disp. Menconi, Barbieri, Petacchi, Biselli, Pezzanera, Bianchini. All. Dati

RETI: 8′ pt Baldassini, 27′ pt Cham, 38′ st Martinucci

Fivizzanese-Ricortola 1-0

FIVIZZANESE: Carvajal, Bertoli, Cardellini, Calvo, Gerali, Duchi, Giovannucci, D’Imporzano, Bertolini, Mencatelli, Pigoni. All. Micheli, Pasquali, Serafini, Barbieri, Tarantola, Cardillo. All. Mencatelli

RICORTOLA: Murgese, Veralli V., Vanni, Gallone, Albano, Veralli A., Pedrinzani, Pezzetti, Bianchi, Conti, Sacchetti. All. Nardini, Angeloni, Cola, Michelucci, Stocchi, Giusti, Casali, Cima. All. Fini

RETI: 50′ st Gallone (aut.)

Filattierese-Monzone 1-1

FILATTIERESE: Magnani, Moscatelli, Bellacci, Manfredi, Francini, Buluggiu, Esposito, Dughetti, Mori, Domenici, Sartini. A disp. Gjoca, Ginesi, Erta, Borghetti, Bardelli, Ginesi, Bertolini, Iorfida.

MONZONE: Vegnuti, Biagini, Marchiò, Ottolini, Ciuffani, Attuoni, Borghetti, Mastorci, Sabatini, Arcangeli, Marchionna. A disp. Battaglia, Bonini, Gianardi, Ginocchi, Terenzi. All. Brizzi.

RETI: 37′ pt Marchionna, 38′ st Domenici

Fortis Camaiore-Monti

MONTI: CavalierD’oro, Venuti, Sadiq, Brabasini, Marconi, Cerutti, Iovanovitch, Bellacci, Cresci, Giromini, Puppi. A disp. Maloni, Costa, Evangelista, Seck, Reburati, Gabrielli, Kelemen.

Viareggio-Podenzana 4-1

Cerreto-Lido Di Camaiore 2-2

RETI: Biagini M., Serrouk, Da Prato, Biagini L. (rig.)